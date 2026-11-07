Pierderi de aproximativ un miliard de lei după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

„Pierderile înregistrate în aceste luni sunt de aproximativ un miliard de lei (…) Deci, cam 200 de milioane de euro, cam acestea au fost pierderile în aceste trei luni”, a afirmat premierul, aflat în vizită la centrală alături de ministrul Energiei, Dumitru Chișăliță.

Unitatea 1 a fost reconectată la sistemul energetic național

Vizita premierului și a ministrului Energiei are loc la o zi după ce Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național, în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie, după mai bine de trei luni de oprire.

Reactorul a fost oprit controlat la 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la 13 august, și Unitatea 2 a fost deconectată, ceea ce a dus la oprirea completă a centralei, din cauza imposibilității asigurării debitului de apă necesar răcirii instalațiilor.

Cele două reactoare ale centralei au fiecare o capacitate instalată de aproximativ 700 MW. În condiții normale de funcționare, Cernavodă asigură o parte importantă din producția de electricitate a României.

Proiectul Bala 2, soluția pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor

Premierul a insistat asupra necesității prioritizării proiectului Bala 2, care vizează lucrări hidrotehnice în zona de bifurcație a brațului Bala al Dunării, cu scopul de a redistribui debitele de apă și de a crește nivelul fluviului în această zonă.

Proiectul este considerat important pentru securitatea energetică a României, întrucât ar urma să contribuie la asigurarea debitului necesar răcirii instalațiilor de la Cernavodă, inclusiv în perioadele de secetă hidrologică. Investiția este relevantă și pentru perspectiva dezvoltării viitoarelor reactoare 3 și 4.

Vizita de sâmbătă a premierului Luca Niculescu și a ministrului Energiei, Dumitru Chișăliță, include discuții cu reprezentanții conducerii Nuclearelectrica privind activitatea centralei și proiectele strategice ale companiei.