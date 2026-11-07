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Pierderi de aproximativ un miliard de lei după oprirea reactoarelor de la Cernavodă

Oprirea reactoarelor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, provocată de scăderea nivelului Dunării, a generat pierderi estimate la aproximativ un miliard de lei, echivalentul a circa 200 de milioane de euro, în ultimele trei luni, a declarat sâmbătă premierul Luca Niculescu.
Pierderi de aproximativ un miliard de lei după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
Premierul Luca Niculescu. Fotograf: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Petre Apostol
07 nov. 2026, 12:23, Știrile zilei
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„Pierderile înregistrate în aceste luni sunt de aproximativ un miliard de lei (…) Deci, cam 200 de milioane de euro, cam acestea au fost pierderile în aceste trei luni”, a afirmat premierul, aflat în vizită la centrală alături de ministrul Energiei, Dumitru Chișăliță.

Unitatea 1 a fost reconectată la sistemul energetic național

Vizita premierului și a ministrului Energiei are loc la o zi după ce Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național, în după-amiaza zilei de vineri, 6 noiembrie, după mai bine de trei luni de oprire.

Reactorul a fost oprit controlat la 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la 13 august, și Unitatea 2 a fost deconectată, ceea ce a dus la oprirea completă a centralei, din cauza imposibilității asigurării debitului de apă necesar răcirii instalațiilor.

Cele două reactoare ale centralei au fiecare o capacitate instalată de aproximativ 700 MW. În condiții normale de funcționare, Cernavodă asigură o parte importantă din producția de electricitate a României.

Proiectul Bala 2, soluția pentru asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor

Premierul a insistat asupra necesității prioritizării proiectului Bala 2, care vizează lucrări hidrotehnice în zona de bifurcație a brațului Bala al Dunării, cu scopul de a redistribui debitele de apă și de a crește nivelul fluviului în această zonă.

Proiectul este considerat important pentru securitatea energetică a României, întrucât ar urma să contribuie la asigurarea debitului necesar răcirii instalațiilor de la Cernavodă, inclusiv în perioadele de secetă hidrologică. Investiția este relevantă și pentru perspectiva dezvoltării viitoarelor reactoare 3 și 4.

Vizita de sâmbătă a premierului Luca Niculescu și a ministrului Energiei, Dumitru Chișăliță, include discuții cu reprezentanții conducerii Nuclearelectrica privind activitatea centralei și proiectele strategice ale companiei.

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