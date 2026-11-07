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Luca Niculescu anunță că Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă va avea o capacitate de 100% peste 24 de ore. Când va fi repornită Unitatea 2

Premierul Luca Niculescu a declarat sâmbătă, în cadrul unei vizite la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, că Unitatea 1 va avea o capacitate de 100% în următoarele 25 de ore. Când ar putea fi repornită Unitatea 2.
Luca Niculescu anunță că Unitatea 1 a Centralei de la Cernavodă va avea o capacitate de 100% peste 24 de ore. Când va fi repornită Unitatea 2
Sursa foto: Mediafax Foto/Fotograf: Mihai Pop/GMN
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 12:16, Politic
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Aseară, Unitatea 1 a fost repornită. Am fost în camera de comandă, alături de colegii mei, și am văzut cum nivelul furnizării de energie crește în fiecare oră”, a declarat sâmbătă Luca Niculescu.

Potrivit premierului, la momentul actual „suntem la 50% din ceea ce poate produce Unitatea 1 și până la capătul următoarelor 24 de ore, capacitatea de producere a energiei va fi de 100%. Este o veste bună, este o veste foarte bună”.

Repornirea acesteia reprezintă un lucru important „mai ales în această perioadă, deoarece scade presiunea pe sistemul energetic, vor scadea importurile, mai ales în orele de vârf”, a precizat Niculescu.

„O altă veste bună ar fi rezultatul analizei pe care o veți avea luni, despre stadiul în care se află Unitatea numărul 2”, a continuat el.

Despre repornirea acesteia, premierul a spus că nu se „angajează la chestiuni pe care evident nu le controlează”, însă speră că și aici „veștile să fie foarte bune, foarte curând”.

Despre oprirea reactoarelor, Luca Niculescu a spus că o astfel de situație „nu era estimată nici într-o sută de ani”.

„De aceea este neapărat nevoie ca Guvernul României să se aplice cu prioritate asupra acestei chestiuni”, a adăugat el.

În acest context, premierul a anunțat că proiectul Bala 2 „devine o prioritate și solicit tuturor instituțiilor să se aplice cu maximă seriozitate și dedicare asupra acestui proiect”.

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