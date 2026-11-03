Cine conduce, de fapt, Guvernul? Ce spune Luca Niculescu despre relația cu Sorin Grindeanu și influența PSD

Întrebat despre influența social-democraților asupra deciziilor guvernamentale, acesta a subliniat că responsabilitatea finală pentru activitatea Guvernului îi revine prim-ministrului.

Luca Niculescu: „Eu, până acum, din ce am văzut, suntem în acord”

Întrebat cât de des discută cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, Luca Niculescu a explicat că păstrează legătura cu Grindeanu, fără a avea însă conversații zilnice.

„Vorbim, da, vorbim. Zilnic? Nu, nu vorbim zilnic, dar vorbim, cred că săptămânal vorbim. Și cu miniștrii vorbesc și mai des”, a declarat acesta.

În ceea ce privește eventualele diferențe de abordare dintre componenta tehnocrată și cea politică a Executivului, Niculescu a respins ideea că ar exista, în acest moment, conflicte care să afecteze activitatea Guvernului.

„Este ceva din ce s-a spus până acum în spațiul public, care nu se regăsește în spațiul de guvernare și pe care credeți că eu ar trebui să corectez? Eu, până acum, din ce am văzut, suntem în acord.”

Acesta a descris Executivul drept o echipă aflată încă în proces de consolidare, în care discuțiile dintre miniștri contribuie la luarea deciziilor.

„Sigur că este o echipă care se coagulează, sigur că discutăm mult, sigur că discuțiile duc la rezultate și la rezultate bune în general. Dar cât timp suntem în cadrul programului de guvernare, și acesta este cazul acum (…) suntem toți pe aceeași corabie și ne îndreptăm către aceeași direcție și direcția să fie una cât mai bună pentru România.”

„Cel care își asumă responsabilitatea la final este prim-ministru și acela sunt eu”

În timpul interviului, Luca Niculescu a fost întrebat și despre o declarație atribuită lui Ilie Bolojan, potrivit căreia Sorin Grindeanu îi stabilește agenda premierului.

Niculescu a evitat să intre într-o dispută politică, dar a insistat asupra modului în care sunt adoptate deciziile în Executiv.

„Sunt chestiuni care țin de dialogul politic între părți, fie că sunt la opoziție sau la guvernare. Ce pot să spun foarte ferm este că deciziile privind guvernul, deciziile pe care le ia guvernul, se iau în ședințele de guvern. Miniștrii vin cu propuneri, cu hotărâri de guvern, cu OUG-uri, dar cel care își asumă responsabilitatea la final este prim-ministru și acela sunt eu.”

Acesta a susținut că, până în prezent, nu a identificat acțiuni ale membrilor Guvernului care să depășească limitele programului de guvernare.

Întrebat dacă ar interveni ferm în eventualitatea apariției unor asemenea situații, Niculescu a refuzat să anticipeze un conflict. „Dacă va fi ceva genul ăsta, vom vedea ce se va întâmpla atunci.”

Solicitările lui Sorin Grindeanu privind asumarea răspunderii Guvernului

Luca Niculescu a fost întrebat și dacă l-au deranjat solicitările publice ale liderului PSD privind utilizarea procedurii de angajare a răspunderii Guvernului pentru adoptarea unor măsuri legislative.

Acesta a precizat că subiectele respective fuseseră deja discutate în interiorul Executivului, înainte de a ajunge în dezbaterea publică.

„Percepția mea contează prea puțin. (…) Adică să nu credeți că vreodată eu aflu de la televizor ce se întâmplă, este o dezbatere pe care o avusesem.”

Niculescu a arătat că angajarea răspunderii poate reprezenta o opțiune pentru adoptarea mai rapidă a unor proiecte legislative.

„Pentru că dacă vrem să avansăm repede pe unele dosare, da, și această modalitate democratică de trecerea unor legi poate fi luată în calcul.”

Premierul respinge scenariul unei confruntări cu PSD

Întrebat dacă declarațiile publice ale lui Sorin Grindeanu l-au deranjat, Luca Niculescu a afirmat că a observat încercările de a prezenta relația cu liderul PSD drept una tensionată, dar că preferă să se concentreze asupra activității guvernamentale.

„Știu, înțeleg și am văzut în spațiu public aceste încercări de a ne pune în opoziție, în tensiune. Încă o dată, avem multă, multp treabă de făcut.”

Acesta a insistat că membrii Executivului au un obiectiv comun, indiferent de apartenența politică.

„Cred că toți avem interesul ca acest guvern să reușească, toți cei care suntem în guvern, și măsurăm reușita în bază a celor pe care ni le-am propus acolo.”

În final, Niculescu a reiterat că prioritatea sa rămâne adoptarea măsurilor necesare pentru România, nu disputele politice.

„Eu sunt obișnuit să mă concentrez pe ce am de făcut. Și să mă uit la alte aspecte ceva mai puțin. Avem atâta treabă de făcut pentru țara asta”, a declarat acesta.