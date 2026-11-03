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Luca Niculescu avertizează asupra riscului de neîncasare a banilor din PNRR. Sumele vor afecta deficitul bugetar

Premierul Luca Niculescu a avertizat, marți seară, că sumele din PNRR care nu vor fi încasate până la sfârșitul anului vor afecta direct deficitul bugetar. Șeful Guvernului a precizat că România trebuie să respecte ținta de deficit de 6,2% din PIB.
Luca Niculescu avertizează asupra riscului de neîncasare a banilor din PNRR. Sumele vor afecta deficitul bugetar
Premierul Luca Niculescu. Fotograf: Mihai Pop/GMN/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
03 nov. 2026, 20:28, Politic
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Premierul a explicat, la TVR 1, că bugetul a fost construit luând în calcul încasarea celei mai mari părți a fondurilor din PNRR. Declarațiile vin în contextul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat asupra riscului major de neîncasare a ultimelor două tranșe din PNRR până la sfârșitul anului.

„Aceste sume erau trecute în buget. Deci bugetul a fost făcut gândindu-ne că cea mai mare parte a acestor sume vor intra, vor fi parte a bugetului României. (…) Sigur că cifrele arată bine pentru primele luni ale anului, dar important este să vedem cum vor arăta până la sfârșitul anului și mai sunt cheltuieli de făcut până la sfârșitul anului. De aceea este important de știut ce sume vom încasa din PNRR și după care vom întoarce linia și ce sume nu vom încasa și acestea se vor duce la deficit”, a declarat Luca Niculescu.

Ce spune Niculescu despre ținta de deficit de 6,2% din PIB

Premierul a subliniat că România trebuie să continue procesul de consolidare fiscală și să reducă deficitul și anul viitor.

„Noi ne-am înscris într-o țintă de deficit de 6,2% din PIB, care, atenție, este o cifră mare. (…) După cum știți, ținta maximă de deficit în Uniunea Europeană este de 3%. Sigur că există probleme în România, există și contextul internațional care este unul complicat, dar noi trebuie să mergem pe această traiectorie, trebuie ca la anul să avem un deficit și mai mic”, a afirmat Niculescu.

Șeful Executivului a atras atenția și asupra evaluărilor agențiilor de rating, programate pentru primele luni ale anului 2027.

„Avem din nou agențiile de rating care vin în ianuarie, în februarie, în martie. Orice degradare din partea uneia dintre agenții va însemna probleme și mai serioase pentru România, probleme pe care noi nu ni le dorim, evident, și nici românii nu și le doresc. Deci este important, cum ziceam, să găsim acest echilibru între consolidarea fiscală, între păstrarea deficitului și o viață mai bună pentru oameni”, a avertizat premierul.

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