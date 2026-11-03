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Luca Niculescu, despre perioada în care a fost jurnalist: L-am intervievat pe Sorin Costreie când era cercetător

Premierul Luca Niculescu a povestit despre perioada în care a activat drept jurnalist, spunând că a avut ocazia să interacționeze cu persoanele care fac parte din Guvernul actual. Niculescu a spus că l-a intervievat pe Sorin Costreie, actual ministru al Educației, care în perioada respectivă nu avea o funcție publică.
Luca Niculescu, despre perioada în care a fost jurnalist: L-am intervievat pe Sorin Costreie când era cercetător
Ioana Târziu
03 nov. 2026, 20:23, Politic
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Într-un interviu acordat TVR 1, Luca Niculescu a povestit despre perioada în care a lucrat ca jurnalist.

E o meserie pe care o respect, o meserie care presupune libertate, dar și responsabilitate”, a declarat premierul, adăugând că a renunțat la această profesie în urmă cu aproape 11 ani.

Niculescu a precizat că i-a fost mult mai ușor să pună întrebări.

„Cred că mi-a fost mai ușor să pun întrebări decât să dau răspunsuri”, a spus acesta.

Întrebat dacă a avut ocazia să interacționeze cu miniștrii pe care îi are în prezent în Guvern, acesta a răspuns că a interacționat cu Sorin Costreie.

Cred că cu domnul Costreie, de la Educație. L-am interviuat când el era cercetător. Nu era încă într-o funcție publică”, a declarat premierul.

De asemenea, Luca Niculescu a precizat și că i-a intervievat și pe câțiva dintre liderii de sindicat cu care s-a întâlnit luni.

Premierul s-a întâlnit în urmă cu o zi la Palatul Victoria cu vice-prim-ministrul Marian Neacșu și miniștrii Finanțelor, Alexandru Nazare, Sănătății, Alexandru Rogobete, Educației și Cercetării, Sorin Costreie, Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, Învățământului Preuniversitar, Sorin Ionescu, alături de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu, și secretari de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

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