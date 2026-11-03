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Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, la Gala MEDIAFAX: „35 de ani în România, în orice, este o realizare”

Gala MEDIAFAX 35 a reunit reprezentanți ai presei, ai corpului diplomatic, ai instituțiilor publice, ai mediului de afaceri, academic și cultural, precum și ai antreprenoriatului, pentru a marca împreună 35 de ani de la înființarea MEDIAFAX. A fost o seară dedicată unui moment important din istoria agenției, celebrat alături de oameni și organizații care contribuie, prin activitatea lor, la viața publică, economică și culturală a României.
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03 nov. 2026, 18:08, Mediafax 35
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Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a declarat că agenția de presă MEDIAFAX a reușit să rămână constantă și relevantă în toți cei 35 de ani de la înființare.

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„Felicitări pentru 35 de ani. 35 de ani în România, în orice, este o realizare. Felicitări pentru constanță și pentru faptul că ați reușit să vă reinventați mereu, să rămâneți relevanți, să fiți o sursă de informație pentru noi în administrația publică și pentru mediul de afaceri, pentru societate, în general.

Știți mult mai bine ce se întâmplă în țară, în general, și în administrație, decât știu eu. Deci, nici eu, nici mulți ca mine nu ne-am descurca fără organizații ca dumneavoastră. E foarte important că reușiți să ne informați pe toți, să aflați lucruri și să ni le transmiteți”, a explicat Bogdan Chirițoiu.

Agenția de presă MEDIAFAX ocupă un loc important în informarea zilnică a politologului.

„Mă uit pe știri în fiecare zi. Nu mă uit la televizor, dar citesc. Citesc pe internet și zilnic stau cel puțin o oră pe știri”, a precizat acesta.

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, la Gala MEDIAFAX
FOTO: Mihai Pop

„Social media va trebui să se maturizeze”

În era rețelelor sociale, atunci când oricine poate fi un creator de conținut, Bogdan Chirițoiu spune că avem nevoie de jurnalism independent.

„Eu cred, din contră, de jurnalism avem nevoie și mai degrabă rețelele sociale se vor adapta, se vor transforma. Teza mea e că rețelele sociale seamănă cu tiparul. Când a apărut prima dată tiparul, oricine putea să spună orice bazaconie. A trecut ceva timp până când au apărut ziare cu reputație, reguli etice, faptul că trebuie să verifici o informație din mai multe surse. Deci maturizarea a luat ceva timp. Eu cred că social media va trebui să se maturizeze, că într-adevăr, oricine poate să spună absolut orice”, a conchis președintele Consiliului Concurenței.

Gala Mediafax 35
FOTO: Mihai Pop

Cinci burse de performanță, acordate unor tineri cu rezultate remarcabile

În cadrul galei au fost acordate cinci burse de performanță MEDIAFAX, dedicate tinerilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite în domenii precum tehnologia, antreprenoriatul, educația, științele și cultura.

Valoarea acestor burse și domeniile pe care le susțin reflectă preocuparea pentru performanță și pentru încurajarea unor tineri care și-au demonstrat deja potențialul.

Două distincții speciale, pentru implicare și viziune

În seara evenimentului au fost acordate și două distincții speciale, înmânate de Adrian Artene, director editorial al Grupului de presă ARCMEDIA.

Oana Solomon, Head of Legal & Data Privacy Vodafone România, a primit „Distincția specială pentru implicarea în acțiuni cu impact pentru viață”.

Cea de-a doua distincție, „Distincția specială pentru viziunea unui proiect care unește generații”, i-a fost acordată lui Andrei Șelaru, cunoscut publicului drept Selly.

Gala Mediafax 35
FOTO: Mihai Pop

Le mulțumim partenerilor care au făcut posibilă organizarea Galei Mediafax 35 și care ne-au fost alături la această aniversare: Prime Batteries, Banca Transilvania, One United Properties, Elektra Invest, Citadina98, Avimi, Electromontaj, Anioest, BCR, Transavia, Elis Pavaje, Romgaz, Concelex, BRD, Transgaz, Waldevar, Altex, Tecnic și E-Infra.

O mulțumire specială adresăm Băncii Naționale a României, pentru gazduirea evenimentului, pentru ospitalitatea și sprijinul oferite.

Mulțumim tuturor celor care au sărbătorit alături de noi cei 35 de ani de MEDIAFAX!

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