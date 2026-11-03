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Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București. „Pe 14 preiau conducerea AUR București”

Europarlamentarul Gheorghe Piperea a declarat, marți, că pe 14 noiembrie va prelua conducerea organizației AUR București, în cadrul unei reuniuni în care urmează să fie oficializată și candidatura sa la Primăria Capitalei pentru alegerile locale din 2028.
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Alexandra-Valentina Dumitru
03 nov. 2026, 15:54, Politic
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Gheorghe Piperea a explicat, la emisiunea Ai Aflat! de la Gândul, că pe 14 noiembrie va avea loc o ședință a conducerii extinse a AUR București, la care ar urma să participe peste 1.000 de membri ai organizației.

„Între 14 și 15 avem niște discuții și niște conferințe cu mai mulți politicieni, în special politicieni din cele două continente americane, inclusiv din USA. Să vedem ce se întâmplă astăzi la alegerile la jumătatea mandatului Va fi o ședință cu peste 1000 de persoane în sală, care sunt membrii acestei organizații de București și care vor vota”, a spus Piperea.

Întrebat dacă va primi astfel mandatul politic pentru a candida la funcția de primar general, europarlamentarul a răspuns: „Este, pe de o parte, o onoare, pe de altă parte, o mare povară, dar sper să o pot duce”.

De ce își anunță AUR candidatul cu doi ani înaintea alegerilor: „Ca la americani”

Piperea a explicat că decizia de a pregăti candidatura cu doi ani înaintea scrutinului are două motive principale.

„Sunt două motive fundamentale. În primul rând, pentru că este nevoie ca, în privința unor posturi atât de importante, cum este cel de primar general, să se știe din timp despre cine este vorba și, mai ales, despre ce este vorba”, a declarat Piperea.

„Nu vreau să fiu un candidat scos din joben, ci un candidat care să ajungă să fie înțeles și acceptat de votanți”, a mai spus europarlamentarul.

Al doilea motiv invocat privește introducerea unui sistem de selecție internă a candidaților, inspirat de alegerile primare din Statele Unite.

„Noi avem un sistem pe care sper să îl perfecționăm și să devină o cutumă și la celelalte partide. Un fel de alegeri interne primare, ca la americani”, a explicat acesta.

„A fost o soluție improvizată”

Întrebat dacă AUR a greșit atunci când a susținut un candidat din afara partidului la precedentele alegeri pentru Primăria Capitalei, Gheorghe Piperea a răspuns: „Da și nu”.

„A fost o greșeală pentru că a fost clar că a fost o soluție improvizată. Nu, pentru că scorul luat de candidatul respectiv a fost destul de bun. Dar nu atât de bun pe cât ar fi potențialul AUR în București”, a declarat europarlamentarul.

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