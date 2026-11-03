Restricții de circulație în București pentru reabilitarea liniei de tramvai. Traficul va fi modificat pe Șoseaua Pantelimon și strada Baicului

Potrivit Brigăzii Rutiere, începând de miercuri, de 4 noiembrie, ora 10:00, va fi împrejmuită zona căii de rulare a tramvaielor de pe Șoseaua Pantelimon, pe tronsonul cuprins între strada Baicului și bulevardul Ferdinand I.

În această primă etapă, lucrările nu vor afecta benzile de circulație și intersecțiile.

Ulterior, începând cu data de 10 noiembrie, ora 10:00, vor fi introduse modificări de circulație pe strada Baicului.

Traficul rutier se va desfășura pe o singură bandă, în regim de sens unic, dinspre bulevardul Gării Obor către Șoseaua Pantelimon.

Brigada Rutieră le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonele vizate de lucrări, să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule și să respecte semnalizarea rutieră, precum și indicațiile polițiștilor.

Modificările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii liniei de tramvai.