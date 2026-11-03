Bărbat închis pentru tentativă de viol, evadat de la Penitenciarul Pelendava

Potrivit IPJ Dolj, sesizarea a fost făcută marți de către Penitenciarul Pelendava.

Conform acesteia, un bărbat de 36 de ani, care era încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la viol, a beneficiat de permisie în perioada 2 noiembrie ora 12.00 – 3 noiembrie ora 12.00 și nu a mai revenit în penitenciar.

Bărbatul a fost căutat la domiciliu, în comuna Catane, dar nu a fost găsit.

Polițiștii anunță că au fost începute verificări pentru localizarea bărbatului.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana evadată sunt rugate să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.