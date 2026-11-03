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Bărbat închis pentru tentativă de viol, evadat de la Penitenciarul Pelendava

Un bărbat de 36 de ani care era închis pentru tentativă de viol nu a mai revenit în Penitenciarul Pelendava după o permisie de 24 de ore. El este căutat de polițiști.
Bărbat închis pentru tentativă de viol, evadat de la Penitenciarul Pelendava
Foto: IPJ Dolj
Cosmin Pirv
03 nov. 2026, 15:58, Social
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Potrivit IPJ Dolj, sesizarea a fost făcută marți de către Penitenciarul Pelendava.

Conform acesteia, un bărbat de 36 de ani, care era încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la viol, a beneficiat de permisie în perioada 2 noiembrie ora 12.00 – 3 noiembrie ora 12.00 și nu a mai revenit în penitenciar.

Bărbatul a fost căutat la domiciliu, în comuna Catane, dar nu a fost găsit.

Polițiștii anunță că au fost începute verificări pentru localizarea bărbatului.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la persoana evadată sunt rugate să sune la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

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