Autostrada A10 Sebeș – Turda intră în reparații. Ce lucrări sunt necesare pentru stabilizarea terenului

Potrivit informațiilor transmise de CNAIR, problemele au fost identificate în zona kilometrilor 66+300 – 66+500, pe o lungime de aproximativ 200 de metri.

În urma expertizelor tehnice realizate, specialiștii au stabilit măsurile necesare pentru stabilizarea terenului și remedierea definitivă a degradărilor produse de fenomenele de instabilitate.

Lucrările nu se vor limita la refacerea suprafeței de rulare, ci vor viza inclusiv structura de rezistență a autostrăzii și terenul pe care aceasta a fost construită.

Una dintre cele mai importante intervenții presupune consolidarea terenului de fundare și a rambleului prin realizarea unui sistem de piloți din beton armat și micropiloți injectați. Aceste elemente sunt destinate să îmbunătățească stabilitatea terenului și să reducă riscul apariției unor noi deformări.

Corpul autostrăzii va fi reconstruit în zona afectată

Planul de intervenție prevede și refacerea terasamentelor deteriorate, precum și reconstruirea corpului autostrăzii folosind material granular armat cu geogrilă, o soluție tehnică utilizată pentru creșterea rezistenței și stabilității structurilor rutiere.

De asemenea, constructorul va trebui să refacă structura rutieră în zonele afectate, astfel încât carosabilul să poată asigura condițiile necesare desfășurării circulației în siguranță.

O atenție deosebită va fi acordată sistemelor de drenaj și evacuare a apelor. Acestea vor fi refăcute și completate, având în vedere rolul important pe care gestionarea apelor îl joacă în prevenirea instabilității terenului.

Intervențiile includ și înlocuirea parapetului rutier deteriorat, precum și refacerea semnalizării rutiere.

Cât vor dura lucrările pe Autostrada Sebeș – Turda

Reprezentanții CNAIR precizează că obiectivul intervențiilor este eliminarea cauzelor care au provocat degradările, nu doar repararea efectelor vizibile la nivelul carosabilului.

Prin consolidarea terenului și refacerea structurii autostrăzii, autoritățile urmăresc asigurarea unor condiții de circulație sigure pe termen lung.

În ceea ce privește calendarul intervențiilor, CNAIR nu a comunicat un termen exact pentru finalizarea lucrărilor.

Durata acestora va depinde de ritmul în care antreprenorul își mobilizează echipele și utilajele, dar și de condițiile meteorologice din perioada execuției.

Autostrada A10 reprezintă o legătură rutieră importantă între autostrăzile A1 și A3, facilitând deplasările între sudul Transilvaniei și zona Clujului. Prin urmare, menținerea infrastructurii în condiții corespunzătoare este esențială pentru șoferii care tranzitează această parte a țării.