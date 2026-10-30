CNAIR: De ce este preferată devierea traficului pe DN1 în timpul lucrărilor de pe A10

Printre riscurile semnalate se numără apariția ambuteiajelor, vibrațiile produse de utilajele de șantier, blocarea traficului în cazul unei avarii și posibila agravare a degradărilor drumului.

Un prim argument în favoarea devierii este riscul formării unor ambuteiaje pe autostradă. Reducerea vitezei de la 130 km/h la 30 km/h, pe o distanță de aproximativ 10 kilometri, ar putea duce la blocaje importante, în special în orele de vârf. În aceste condiții, autostrada și-ar pierde capacitatea de preluare a traficului, iar circulația s-ar putea desfășura cu dificultate.

O altă problemă este reprezentată de vibrațiile produse de utilajele grele folosite pe șantier. Picamerele, compactoarele și excavatoarele generează vibrații care ar putea accelera degradarea structurii drumului, inclusiv a căii pe care s-ar desfășura în continuare circulația.

Există și riscul blocării complete a traficului în cazul unei avarii sau al unei pene. Pe un sector cu restricții și lucrări, banda de urgență ar putea să nu fie disponibilă. Astfel, un camion rămas în pană sau un autoturism imobilizat ar putea bloca circulația, iar intervenția echipajelor de urgență și accesul platformelor ar deveni dificile.

Pot să apară tamponări

Respectarea limitei de viteză de 30 km/h pe o distanță de 10 kilometri reprezintă o altă provocare. Nerespectarea restricțiilor de către unii șoferi ar putea provoca frânări bruște și tamponări, generând totodată solicitări suplimentare asupra structurii de drum deja afectate.

În plus, lucrările ar putea crește riscul infiltrațiilor de apă. Într-o zonă în care au fost semnalate deja fisuri asociate cu apa și alunecările de teren, decopertarea și expunerea straturilor inferioare ale drumului ar putea permite pătrunderea apei în cazul unor ploi abundente. Acest lucru ar putea slăbi suplimentar structura căii pe care s-ar desfășura traficul.

Astfel, CNAIR consideră că devierea circulației pe DN1 este o soluție care ar permite desfășurarea lucrărilor fără menținerea traficului pe o cale de autostradă aflată în apropierea zonei de intervenție, reducând riscurile logistice și de siguranță.