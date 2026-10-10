Directorul CNAIR: Lucrările pe lotul 1 al Autostrăzii A0 Nord, între Joița și Corbeanca, au ajuns la un stadiu fizic de 82%

Potrivit unei postări publicate pe Facebook de Cristian Pistol, pe șantierul lotului 1 al A0 Nord lucrează aproximativ 780 de muncitori, operatori de utilaje și membri ai personalului tehnic, fiind mobilizate peste 370 de utilaje.

„Lucrările pe lotul 1 (Joița – Corbeanca) al A0 Nord au ajuns la un stadiu fizic de 82%! Pe șantier, asocierea româno-italiană (Retter – Pizzarotti) este mobilizată cu aproximativ 780 de muncitori, operatori de utilaje și personal tehnic și peste 370 de utilaje. În această perioadă se execută lucrări de asfaltare și umplutură, lucrări la spațiile de servicii, marcaje, instalarea parapetului metalic de protecție, semnalizare verticală și orizontală, precum și montarea sistemelor ITS”, a scris directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Legăturile cu DN1A și DN7 ar putea fi gata până la sfârșitul anului

Cristian Pistol a precizat că sectorul de autostradă dintre Corbeanca și Buftea nu este încă pregătit pentru a permite descărcarea traficului în DN1A.

Constructorii mai au de finalizat lucrări la pasajele care supratraversează autostrada, de montat parapetele și semnalizarea rutieră și de realizat marcajele.

„Constructorii au dat din nou asigurări că fac toate eforturile pentru a finaliza lotul 1 al A0 Nord (17,5 km) până la finalul acestui an. Atingerea acestui obiectiv va depinde însă în foarte mare măsură de condițiile meteorologice din următoarele luni. Ca atare, evaluarea realistă mă face să iau în calcul ca, până la finalul anului 2026, să fie asigurate descărcările în DN1A și în DN7. Conexiunea cu A1 are însă șanse mai mari să fie definitivată anul viitor, în termenul contractual (aprilie 2027)”, a transmis directorul CNAIR.

„Prefer să spun acum ce este realist decât să promit ceva ce depinde de vreme. Deschidem fiecare sector atunci când este complet și sigur”, a adăugat Pistol.

ontractul pentru construcția lotului 1 al A0 Nord are o valoare de 815,07 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027.