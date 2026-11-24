Ministrul Energiei, Dumitru Energiei, a declarat că oprirea temporară a pompării țițeiului către rafinăria Petrotel-Lukoil a venit în contextul în care oficialii statului au vrut să se asigure că entitatea deținută de gigantul petrolier rus respectă, „literă cu literă” obligațiile prevăzute în acorduri internaționale.

De amintit că reprezentanții rafinăriei Petrotel-Lukoil, a treia cea mai mare rafinărie din țară, avertizau că aceasta riscă să fie oprită din nou – la câteva zile de la repornirea cu succes la finalul a 13 luni de pauză – după ce pomparea țițeiului de la Oil Terminal, acolo unde urmează să ajungă transportul contractat de companie, a fost sistată, potrivit informațiilor exclusive obținute duminică dimineață de reporterul Mediafax.

Nu existau duminică răspunsuri la solicitarea de explicații oficiale privind motivul întreruperii transferului de materie primă pentru rafinare, iar liderul sindical Adrian Negoiță avertiza atunci asupra riscului de faliment al rafinăriei, aflată insolvență din luna august, și, mai mult, nu excludea ca angajații unității de la Ploiești să iasă în stradă în semn de protest.

„În ceea ce privește situația de la Petrotel, acolo, pur și simplu am vrut să ne asigurăm că, într-adevăr, se respectă condițiile care sunt prevăzute în acordurile naționale și internaționale, drept pentru care a existat o întâlnire ieri (luni – n.r.) între secretarul de stat Casian Nițulescu și conducerile, în care conducerea societății și administratorul care este în momentul de față și-a asumat în mod clar, literă cu literă, că va respecta înțelegerile internaționale care există”, a declarat Dumitru Chisăliță, marți, la întrebarea jurnaliștilor.

„Rafinăria funcționează în momentul de față într-un mod normal sau în conformitate cu contractele pe care le are”, a precizat ministrul Energiei, marți, ca răspuns la întrebarea presei.

„Confirmăm că s-a reluat alimentarea cu țiței a rafinăriei”

Contactați de Mediafax, oficialii rafinăriei au confirmat că producția a fost reluată.

„Confirmăm că s-a reluat alimentarea cu țiței a rafinăriei, în condiții tehnice de siguranță și cu respectarea tuturor reglementărilor, angajamentelor și sancțiunilor existente. Suntem deschiși, transparenți și onești”, au confirmat oficialii Petrotel-Lukoil, la solicitarea reporterului Mediafax, la finalul conferinței de presă.

Rafinăria Petrotel-Lukoil – cu o cotă de 20% la nivel național, a treia în funcție de capacitate, după Petromidia, operată de Rompetrol, și Petrobrazi, a OMV Petrom – fusese oprită după lucrările de mentenanță încheiate în octombrie anul trecut și este una dintre cele patru entități deținute de gigantul rus care se află sub supravegherea extinsă a statului român, ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicare după declanșarea războiului din Ucraina.

De amintit că oficialii Petrotel-Lukoil au primit, în premieră de la impunerea sancțiunilor americane, o licență generală de activitate de la Oficiul pentru Controlul Activelor Străine din cadrul Trezoreriei Statelor Unite ale Americii (OFAC – Office of Foreign Assets Control), valabilă nu pentru o lună, cum se întâmpla până acum, ci pe trei luni, respectiv până pe 20 februarie 2027.

Situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină, a fost prelungită prin hotărâre de Guvern cu trei luni, respectiv de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027, cu menținerea măsurilor decise anterior, inclusiv mecanismul de diminuare a accizei la motorina standard.