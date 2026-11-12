Eugene Maniakhine, administrator special al Petrotel-Lukoil, primul interviu de la sosirea în România: Activitatea rafinăriei a fost reluată, iar Petrotel va începe să livreze combustibil în țară începând cu 17 noiembrie

Procesul de repornire a rafinăriei Petrotel-Lukoil este în desfășurare, a confirmat administratorul special Eugene Maniakhine, în interviul exclusiv, în scris, acordat la solicitarea reporterului Mediafax.

Răspunsurile au venit la două zile după ce oficialii Petrotel, una dintre cele patru entități deținute de Lukoil în România, au declarat, în exclusivitate pentru Mediafax, că aceasta este pregătită să reia rafinarea, la aproape 13 luni de când a suspendat activitatea ca urmare a efectelor sancțiunilor internaționale, și la aproape două luni și jumătatea de la intrarea în insolvență, conform declarațiilor exclusive obținute de reporterul Mediafax.

Eugene Maniakhine, cetățean elvețian născut în Sankt Petersburg, cu o carieră internațională în spate, afirmă că societatea a asigurat finanțarea și a contractat încărcătura de țiței, nava care transportă se află deja pe drum, a finalizat pregătirile tehnice locale, a readus contractorii și a consolidat echipa operațională. Primele produse sunt programate pentru livrare pe 17 noiembrie. Pentru ca țițeiul să ajungă la rafinărie, administratorul special subliniază că este în continuare necesar sprijinul CONPET și Oil Terminal, companii aflate sub umbrela Ministerului Energiei.

Noul titular al portofoliului, Dumitru Chisăliță, spunea recent, ca răspuns la întrebarea reporterului Mediafax, în primul interviu scris acordat de la preluarea mandatului, că este importantă capacitatea de rafinare din România pentru securitatea aprovizionării și pentru reducerea vulnerabilității la perturbări externe. „Petrotel trebuie analizată din această perspectivă, cu respectarea regimului de sancțiuni și a tuturor condițiilor legale aplicabile”, a declarat ministrul Energiei în interviul pentru Mediafax.

Rafinăria Petrotel este a treia cea mai mare unitate de rafinare din țară, cu o cotă de 20% la nivel național, și care rămasă oprită după lucrările de mentenanță încheiate în octombrie anul trecut și este una dintre cele patru entități deținute de gigantul rus care se află sub supravegherea extinsă a statului român. Aceasta este succesoarea Rafinăriei Româno-Americane, constituită în 1904 la inițiativa consorțiului Standard Oil din New Jersey, și cumpărată de Lukoil pe 12 iunie 1998.

Rafinăria Petrotel-Lukoil are datorii de peste 1,5 miliarde de lei, valoare verificată și admisă de instanță, conform tabelului preliminar al creanțelor publicat, marți, în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), așa cum a dispus instanța Tribunalului Prahova pe 26 august, când a admis cererea debitoarei de intrare în insolvență.

Procedura insolvenței, în care a intrat pe 26 august, a fost considerată unica soluție de protejare a activelor rafinăriei, pe fondul datoriilor acumulate din cauza închiderii producției, pentru păstrarea forței de muncă și în eventualitatea găsirii unei variante care să permită repornirea rafinării fără a intra sub incidența sancțiunilor internaționale.

De amintit că situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină, a fost prelungită prin hotărâre de Guvern cu trei luni, respectiv de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027, cu menținerea măsurilor decise anterior, inclusiv mecanismul de diminuare a accizei la motorina standard.

Cine e Eugen Maniakine

Eugene Maniakhine a fost votat, pe 28 septembrie, în Adunarea Generală a Acționarilor, în funcția de administrator special al companiei Petrotel-Lukoil. Mandatul asumat de Eugene Maniakhine este reorganizarea, protejarea valorii industriale, dialog cu creditorii și pregătirea unei căi legale și sustenabile către reluarea activității.

Născut în Sankt Peterburg și stabilit de 31 de ani în Elveția, Eugene Maniakhine are experiență în finanțe, comerț cu materii prime și conducerea unor rafinării europene aflate sub presiunea sancțiunilor, a finanțării și a schimbărilor de proprietate.

A studiat Economie și Comerț la Universitatea din Geneva și a urmat un Executive MBA la IMD, în Elveția. Deține o diplomă în tranzacționarea mărfurilor, obținută la Universitatea din Geneva, precum și acreditarea ACCA, acordată de organismul profesional britanic pentru experți contabili autorizați.

A ocupat funcția de director financiar al Zeeland Refinery (Olanda) în perioada 2013–2018, iar din 2022 este membru atât al Comitetului Executiv, cât și al Consiliului de Supraveghere al companiei. A fost director general al rafinăriei ISAB din Sicilia (Italia) și a deținut o funcție de conducere în cadrul Lukoil Neftochim Burgas (Bulgaria). În aprilie 2026 s-a alăturat companiei Petrotel-Lukoil, operatorul rafinăriei de la Ploiești, în calitate de director comercial.

De ce poate fi repornită rafinăria fără o licență specifică

Oficialii Petrotel – Lukoil au confirmat la începutul lunii septembrie pentru Mediafax că așteaptă de la autoritățile americane – Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (Office of Foreign Assets Control, „OFAC”) din cadrul Departamentului Trezoreriei Statelor Unite – un răspuns după ce au depus, în luna iulie, o cerere pentru obținerea unei licențe specifice, și nu una generală tranzitorie („wind-down”), așa cum s-a acordat neîntrerupte începând din 22 octombrie și până în prezent, pentru a putea porni rafinăria de la Ploiești.

Rafinăria poate fi repornită însă în orice moment, în baza licenței generale, singurul risc fiind ca aceasta să nu mai fie prelungită cu o frecvență lunară, cum s-a întâmplat până în prezent, potrivit specialiștilor în drept.

Repornirea înseamnă menținerea operațiunilor existente ale rafinăriei, pe care paragraful (b) al GL 131K le autorizează, nu extinderea lor.

Operațiunile existau înainte de desemnare. Rafinăria a intrat în revizia capitală planificată la 17 octombrie 2025, cu cinci zile înainte de desemnarea Lukoil din 22 octombrie 2025, pentru aproximativ 45 de zile. Revizia face parte din ciclul de funcționare al unei rafinării, iar reluarea producției încheie acest ciclu.

Nu se adaugă nimic nou. Repornirea privește aceleași instalații, în limitele capacității existente la 22 octombrie 2025, fără instalații noi și fără capacitate suplimentară. Prin analogie cu FAQ 1050, aceasta este continuitatea operațiunilor preexistente, nu extinderea lor.

Licența privește operațiunile, nu un bun fizic. Paragraful (b) acoperă tranzacțiile necesare „menținerii sau încetării treptate a operațiunilor” entităților LIG. Operațiunile unei rafinării sunt primirea țițeiului, prelucrarea lui și vânzarea produselor rafinate; FAQ 1225 confirmă că GL 131K „autorizează în mod expres tranzacțiile efectuate în cursul obișnuit al activității”.

Scopul licenței permite repornirea. OFAC a lăsat entităților LIG alegerea între menținere și încetare treptată, fără să o impună pe vreuna (FAQ 1225).

Autorizarea depinde de două condiții: nicio persoană blocată, alta decât entitățile LIG (inclusiv Lukoil însăși), nu este implicată și niciun fond nu este transferat către o persoană sau un cont din Federația Rusă. Ambele sunt verificate independent de supraveghetorul desemnat de Guvern (HG nr. 69/2026), care avizează orice tranzacție și plată externă a Rafinăriei.

Unicul risc se află la nivelul rafinăriei și ține de durata licenței, nu de sfera ei. GL 131K, emisă la 21 octombrie 2026, este valabilă până la 21 noiembrie 2026, ora 07:01 (ora României), iar OFAC o prelungește din 30 în 30 de zile, prin versiuni succesive (de la GL 131, emisă la 14 noiembrie 2025, până la GL 131K). Dacă licența nu va mai fi prelungită, autorizarea din paragraful (b) încetează, iar Rafinăria nu va mai putea vinde produsul finit și nici efectua celelalte tranzacții aferente funcționării, inclusiv achiziția de țiței. Tranzacțiile executate și plătite cât timp licența este în vigoare rămân autorizate; o plată scadentă după expirare nu mai este acoperită de paragraful (b).

„Am venit cu un singur obiectiv: să readuc Petrotel din starea de conservare la o producție legală, sigură și viabilă comercial”

Reporter: Din informațiile oficiale comunicate la preluarea mandatului de administrator special, ați venit la Petrotel cu un obiectiv clar. Care a fost acesta și ce ați reușit să realizați?

Eugene Maniakhine: Am venit cu un singur obiectiv: să readuc Petrotel din starea de conservare la o producție legală, sigură și viabilă comercial. Pentru aceasta nu era suficientă doar o simplă declarație de intenție. Aveam nevoie de finanțare pentru țiței, de o încărcătură și de o navă, de un lanț logistic funcțional, de o rafinărie pregătită tehnic, de oamenii potriviți și pregătiți la fața locului și de un cadru de conformitate în care fiecare tranzacție să poată fi verificată.

Acum am pus toate aceste elemente în ordine. Finanțarea pentru țiței a fost asigurată, încărcătura a fost contractată, nava este deja pe drum către România, iar procesul de repornire concretă a început. Împreună cu contractorii locali, am finalizat deja lucrările și verificările necesare, în conformitate cu standardele industriale și legislația română. Am readus contractorii, am angajat și am redistribuit personalul necesar operării și am pregătit, împreună cu toți partenerii relevanți, traseul de livrare a țițeiului.

Calendarul nostru este clar: primele produse vor fi livrate în piață pe 17 noiembrie. Ministerul Energiei, CONPET și Oil Terminal sunt parteneri instituționali și operaționali esențiali pentru transformarea acestei reporniri într-o producție stabilă și într-o poveste de succes pentru România și pentru securitatea sa energetică.

Am trecut de la intenție la execuție, iar repornirea Petrotel este deja în desfășurare. Mai avem nevoie de sprijinul și implicarea Oil Terminal și CONPET pentru ca țițeiul să fie livrat la timp rafinăriei.

„Miza nu este o dispută tehnică despre sancțiuni”

Reporter: Din câte știu, chiar dacă sancțiunile americane rămân în vigoare, OFAC a pus deja la dispoziție cadrul juridic pentru reluarea activității rafinăriei. De ce mai aveți nevoie pentru ca această oportunitate să fie valorificată?

Eugene Maniakhine: OFAC a pus deja la dispoziție, încă de la Licența Generală 131C de la începutul anului, mecanismul juridic care permite Petrotel să își mențină și să își reia operațiunile existente. Mai mult, prin clarificările succesive, OFAC a oferit definiții și explicații suplimentare pentru a trasa liniile directoare ale desfășurării normale a activității rafinăriei. Esențial este faptul că nu este vorba despre o extindere a operațiunilor: folosim aceleași instalații și aceeași capacitate existente înainte de desemnarea din regimul sancțiunilor. Licența acoperă tranzacțiile necesare funcționării, inclusiv achiziția de țiței, vânzarea produselor rafinate, plata angajaților și a taxelor, precum și serviciile de mentenanță, transport, depozitare și serviciile bancare. Furnizorii, clienții și partenerii noștri logistici au, așadar, o bază juridică clară pentru a lucra cu noi.

La acest moment, avem nevoie doar de susținerea statului român pentru a finaliza cu succes repornirea rafinăriei, respectiv pentru a putea primi transportul de țiței pe care îl așteptăm la finele săptămânii următoare. Miza nu este o dispută tehnică despre sancțiuni, ci locurile de muncă, păstrarea potențialului industrial și securitatea energetică a României. Controalele rămân stricte: nicio persoană blocată, în afara unei entități LIG, nu poate fi implicată, nu pot fi transferate fonduri către o persoană sau un cont din Rusia, iar supraveghetorul desemnat de guvernul României, împreună cu administratorul judiciar, verifică tranzacțiile și plățile externe ale rafinăriei. GL 131K este valabilă în prezent până la 21 noiembrie 2026.

OFAC a creat deja cadrul juridic. Acum avem nevoie ca toate instituțiile implicate să lucreze alături de noi în interiorul acestui cadru și să transforme această oportunitate în locuri de muncă, producție internă și securitate energetică.

„Echipa a depus eforturi supraomenești pentru a proteja rafinăria”

Reporter: Puteți să ne spuneți, vă rog, ce s-a întâmplat în rafinărie din octombrie anul trecut și până acum, cu ce s-au ocupat angajații dvs. în ultimele 13 luni?

Eugene Maniakhine: Echipa a depus eforturi supraomenești pentru a proteja rafinăria pe parcursul a peste un an fără producție. Operatorii, inginerii, tehnicienii și specialiștii noștri în siguranță și protecția mediului au menținut instalațiile într-o stare care a permis repornirea. Această muncă a prevenit degradarea echipamentelor și a protejat valoarea industrială a Petrotel. Le mulțumesc sincer tuturor pentru acest efort monumental. A fost o muncă de echipă și sunt optimist că vom reuși.

În ultima lună, echipa a trecut de la conservare la pregătirea repornirii. A finalizat inspecțiile, lucrările de mentenanță, testele și verificările de siguranță cerute de standardele industriale și de legislația română. Am relansat relațiile de lucru cu contractorii locali, am readus echipele de specialiști pe platformă și am ocupat posturile necesare operării.

Responsabilitatea mea a fost să conectez munca tehnică a echipei cu celelalte condiții ale repornirii: finanțare, aprovizionare cu țiței, transport maritim, logistică, contracte comerciale și totul în conformitate cu sancțiunile. CONPET și Oil Terminal fac parte din același lanț operațional, iar Ministerul Energiei asigură cadrul instituțional pentru o soluție coordonată. Avem un dialog instituțional în desfășurare, pe care sperăm să îl aprofundăm, iar eu am convingerea că toate părțile înțeleg miza. Împreună, cred că putem transforma repornirea rafinăriei într-o poveste de succes pe termen lung.

Echipa tehnică a menținut rafinăria pregătită. Misiunea noastră a fost să transformăm această disponibilitate în producție.

„Scopul reorganizării este să scoată Petrotel din criză”

Reporter: Se schimbă ceva odată cu repornirea în ceea ce privește reorganizarea, furnizorii și creditorii?

Eugene Maniakhine: Scopul reorganizării este să scoată Petrotel din criză. Repornirea producției este cel mai important pas practic, deoarece protejează instalațiile, reia activitatea comercială, generează fluxuri de numerar operaționale și oferă planului de reorganizare o bază industrială reală.

Pentru furnizori, repornirea înseamnă reluarea activităților curente în baza unor contracte documentate și a unor reguli transparente de aprobare. Creanțele istorice vor continua să fie gestionate prin procedura juridică aplicabilă. Vom menține un dialog constant și vom furniza informații reconciliate. Petrotel are nevoie de rețeaua sa de furnizori pentru mentenanță, logistică, servicii specializate și producție stabilă.

Creditorii au, la rândul lor, un interes direct în păstrarea unei rafinării funcționale. Un activ industrial nefuncțional își pierde valoarea și nu poate genera lichiditățile necesare recuperării creanțelor. O rafinărie care funcționează legal, își respectă contractele și produce fluxuri de numerar verificabile oferă creditorilor perspective mai bune de recuperare decât o unitate care rămâne oprită.

Scopul reorganizării este să scoatem Petrotel din criză, nicidecum să îi administrăm declinul.

„România are de câștigat atunci când capacitatea internă de rafinare este activă”

Reporter: Care sunt pașii următori și care este mesajul dumneavoastră pentru angajați, parteneri și autoritățile române?

Eugene Maniakhine: Următorul pas este execuția disciplinată. Trebuie să finalizăm procesul de repornire, să livrăm primele produse pe 17 noiembrie, să stabilizăm producția și să documentăm conformitatea în fiecare etapă. Pentru aceasta, subliniez din nou: avem nevoie ca CONPET și Oil Terminal să încheie cu noi contractele operaționale necesare, astfel încât țițeiul să ajungă în siguranță la Petrotel. Vom continua să dezvoltăm planul de reorganizare pornind de la o rafinărie funcțională, contracte curente și fluxuri de numerar realiste.

Angajații trebuie să știe că expertiza lor este motivul pentru care Petrotel poate reporni. Furnizorii și contractorii trebuie să se aștepte la comunicare directă, decizii documentate și o delimitare echitabilă între activitatea curentă și creanțele istorice. Creditorii trebuie să se aștepte la informații verificate și la un plan fundamentat pe realitatea operațională.

România are de câștigat atunci când capacitatea internă de rafinare este activă, locurile de muncă ale personalului calificat sunt protejate, contractorii locali au activitate, taxele sunt plătite, iar sistemul energetic dispune de încă o sursă sigură de aprovizionare.

Concret, Petrotel nu se mai pregătește doar la nivel teoretic. Rafinăria a intrat deja în etapa de repornire.