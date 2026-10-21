Rusia și SUA negociază soarta activelor Lukoil de 22 de miliarde de dolari. Ce companii sunt interesate de achiziție

Lukoil a scos la vânzare activele din străinătate după ce a fost inclusă pe lista sancțiunilor americane. În ianuarie, grupul american de investiții Carlyle a acceptat să le achiziționeze, însă a anunțat în această lună că nu mai urmărește în mod activ tranzacția, scrie Reuters.

Yuri Ushakov a declarat că sancțiunile împotriva Lukoil și vânzarea activelor internaționale fac parte din același pachet de subiecte discutate de Moscova și Washington. Cele două părți au abordat și proiecte economice de amploare, fără ca oficialul rus să ofere detalii.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că licența Trezoreriei SUA necesară pentru vânzarea activelor ar putea fi prelungită fără dificultate, dacă va fi nevoie.

Portofoliul Lukoil, evaluat inițial la aproximativ 22 de miliarde de dolari, a atras interesul a cel puțin 12 companii, printre care ExxonMobil și Bernd Bergmair, fostul proprietar al Pornhub.