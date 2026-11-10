EXCLUSIV Petrotel-Lukoil este pregătită să reia rafinarea. Primul transport de țiței ajunge în Portul Constanța după 13 luni de la suspendarea activității

Întrucât cadrul derogatoriu existent permite reluarea nestingherită a activității, precum și în contextul situației de criză de pe piața carburanților în urma conflictelor din Orientul Mijlociu, Petrotel a contractat un transport de țiței, de origine kazahă, nava urmând să ajungă în portul Constanța la jumătatea lunii noiembrie.

În acest context, Dan Dănulescu, inginer-șef în cadrul Petrotel Lukoil, a declarat că solicită susținerea demersului și de către Ministerul Energiei, care este acționarul majoritar al companiilor esențiale în acest demers, Oil Terminal și CONPET, pentru ca țițeiul să ajungă în siguranță la rafinărie.

Rafinăria Petrotel este pregătită să înceapă procesul de repornire efectivă, după o lună în care echipele tehnice au lucrat intens la verificarea și pregătirea instalațiilor. Potrivit informațiilor exclusive obținute de Mediafax, compania a informat Ministerul Energiei că un transport de țiței este programat să ajungă în Portul Constanța până la 20 noiembrie 2026 și consideră că următoarea perioadă este importantă pentru coordonarea operațională cu Oil Terminal și CONPET pentru ca acest transport să ajungă în siguranță la rafinărie.

Rafinăria Petrotel este a treia cea mai mare unitate de rafinare din țară, cu o cotă de 20% la nivel național, și care rămasă oprită după lucrările de mentenanță încheiate în octombrie anul trecut și este una dintre cele patru entități deținute de gigantul rus care se află sub supravegherea extinsă a statului român.

Aceasta este succesoarea Rafinăriei Româno-Americane, constituită în 1904 la inițiativa consorțiului Standard Oil din New Jersey, și cumpărată de Lukoil pe 12 iunie 1998.

Rafinăria Petrotel-Lukoil are datorii de peste 1,5 miliarde de lei, valoare verificată și admisă de instanță, conform tabelului preliminar al creanțelor publicat, marți, în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI), așa cum a dispus instanța Tribunalului Prahova pe 26 august, când a admis cererea debitoarei de intrare în insolvență.

Procedura insolvenței a fost considerată unica soluție de protejare a activelor rafinăriei, pe fondul datoriilor acumulate din cauza închiderii producției, pentru păstrarea forței de muncă și în eventualitatea găsirii unei variante care să permită repornirea rafinării fără a intra sub incidența sancțiunilor internaționale.

De amintit că situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, respectiv benzină și motorină, a fost prelungită prin hotărâre de Guvern cu trei luni, respectiv de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027, cu menținerea măsurilor decise anterior, inclusiv mecanismul de diminuare a accizei la motorina standard.

Dan Dănulescu, inginer-șef în cadrul Petrotel Lukoil, afirmă că primul pas pentru relansarea activității rafinăriei este complet, fiind pornit CET-ul, instalațiile sunt revizuite și recalibrate în parametri, iar obiectivul curent este ca repornirea integrală să înceapă înainte de venirea perioadei de îngheț.

„Timp de o lună, colegii noștri au lucrat la pregătirea instalațiilor și la toate verificările care țin de această etapă. Astăzi, rafinăria este pregătită să înceapă procesul de repornire. CET Petrotel a fost deja pornită, iar din punct de vedere tehnic este important ca următoarele etape să poată continua înainte de venirea înghețului”, a declarat Dan Dănulescu.

Un transport de țiței este așteptat până la 20 noiembrie

Conducerea Petrotel a informat Ministerul Energiei că un transport de țiței urmează să ajungă în Portul Constanța până la data de 20 noiembrie. Țițeiul este de origine kazahă, în deplină legalitate cu toate condițiile impuse de sancțiunile internaționale, atât ale Uniunii Europene, cât și sancțiunile emise de Trezoreria americană și Trezoreria britanică. În plus, fondurile și resursele utilizate în aceste demersuri nu sunt de origine și nu vor avea destinație în Federația Rusă.

Pentru ca materia primă să poată ajunge la rafinărie sunt necesare coordonarea operațională și contractuală cu Oil Terminal, pentru preluarea și descărcarea transportului, și cu CONPET, operatorul sistemului prin care țițeiul de import este transportat către rafinăriile din România. Ambele companii sunt în subordinea Ministerului Energiei.

Petrotel consideră că există premisele pentru identificarea unei soluții prin dialog între companie, Ministerul Energiei, Oil Terminal și CONPET. Cele două societăți strategice, în care statul român este acționar majoritar prin Ministerul Energiei, au un rol esențial în lanțul logistic necesar alimentării rafinăriei.

„Avem încredere în echipa Ministerului Energiei și în conducerile CONPET și Oil Terminal. Suntem convinși că toate instituțiile și companiile implicate înțeleg importanța acestui moment și că, prin cooperare, pot fi stabilite soluțiile operaționale necesare pentru ca țițeiul să ajungă la rafinărie și procesul de repornire să poată continua”, a afirmat inginerul-șef al Petrotel.

Compania precizează că informațiile referitoare la starea tehnică a rafinăriei, pregătirea instalațiilor și pașii necesari reluării activității au fost deja transmise Ministerului Energiei. Petrotel rămâne disponibilă să furnizeze clarificări și documente suplimentare, dacă acestea vor fi necesare.

Petrotel dorește aprofundarea dialogului deja început

Reprezentanții companiei susțin că există deja un dialog cu Ministerul Energiei și cu celelalte entități implicate, însă consideră utilă aprofundarea discuțiilor tehnice și operaționale în perioada imediat următoare.

Petrotel nu solicită soluții în afara cadrului legal și nici luarea unor decizii fără verificările necesare. Compania își dorește o discuție aplicată, în care toate părțile să poată corela calendarul transportului de țiței cu procedurile de descărcare, transport și alimentare a rafinăriei.

„Am transmis și am descris deja Ministerului Energiei informațiile privind situația tehnică a rafinăriei și pregătirea pentru relansare. Rămânem disponibili să completăm aceste informații ori de câte ori va fi necesar. Credem că o discuție mai aprofundată, la nivel tehnic și operațional, ar fi utilă pentru ca toate părțile implicate să aibă aceeași imagine asupra calendarului și a pașilor care trebuie parcurși”, a explicat Dan Dănulescu.

Potrivit acestuia, compania își dorește ca dialogul să continue într-o manieră constructivă și în ritmul necesar pentru clarificarea tuturor aspectelor operaționale.

„Nu dorim să punem presiune asupra partenerilor instituționali și înțelegem responsabilitatea fiecărei companii implicate. În același timp, perioada următoare este importantă pentru rafinărie. Ne dorim să găsim împreună soluția care să permită continuarea în siguranță a procesului de repornire”, a adăugat inginerul-șef.

CET Petrotel a fost pornită

Compania a pus deja în funcțiune centrala de cogenerare a rafinăriei, CET Petrotel, ca parte a pregătirilor pentru reluarea activității. Centrala asigură energia electrică și termică necesare proceselor tehnologice de pe platformă.

Potrivit oficialilor, pornirea CET și pregătirea celorlalte instalații presupun utilizarea resurselor și a stocurilor disponibile pe platformă. În lipsa unei alimentări cu țiței care să permită continuarea etapelor de repornire, activitățile începute nu pot fi susținute pe termen lung, iar rafinăria ar putea fi nevoită să reintre într-un regim prelungit de conservare.

„Pornirea CET Petrotel a fost un pas necesar și arată că rafinăria este pregătită să avanseze. Am mobilizat oamenii și resursele, am pregătit instalațiile și suntem gata să trecem la etapele următoare. Pentru ca acest efort să poată continua, avem nevoie ca materia primă să ajungă la rafinărie. Din punct de vedere tehnic, obiectivul nostru este să începem repornirea înainte de îngheț”, a declarat Dan Dănulescu.

Acesta a subliniat că relansarea va fi realizată etapizat, cu toate verificările de siguranță necesare. Pregătirea rafinăriei nu presupune pornirea simultană și imediată a tuturor instalațiilor, ci începerea unui proces tehnic controlat.

Relațiile cu subcontractorii au fost relansate

În perspectiva reluării activității, Petrotel a reactivat și relațiile de lucru cu subcontractorii și furnizorii implicați în funcționarea și mentenanța platformei.

Compania arată că impactul unei eventuale noi amânări nu s-ar limita la angajații rafinăriei. În jurul Petrotel funcționează o rețea de companii care asigură lucrări de mentenanță, servicii tehnice, transport, logistică, securitate industrială și alte activități necesare procesului de producție.

O parte dintre aceste companii și-au mobilizat deja personalul și resursele în perspectiva relansării. Menținerea lor în acest proces depinde de existența unui calendar operațional suficient de clar.

„Nu vorbim numai despre angajații Petrotel. Repornirea rafinăriei înseamnă activitate pentru zeci de parteneri, furnizori și subcontractori români. Am reușit să relansăm aceste relații și să remobilizăm o parte importantă a ecosistemului economic din jurul rafinăriei. Este important ca acest efort comun să poată continua”, a precizat Dan Dănulescu, în declarația pentru Mediafax.

Care este miza

Oprirea Petrotel a redus capacitatea internă de producție a carburanților, iar volumele care nu au mai fost produse în România au fost compensate prin importuri. Reluarea activității ar readuce în circuit o capacitate industrială importantă și ar susține activitatea infrastructurii naționale de transport și depozitare.

Conducerea Petrotel consideră, conform declarațiilor transmise Mediafax, că relansarea rafinăriei ar contribui la securitatea energetică a țării, la păstrarea locurilor de muncă specializate și la susținerea companiilor românești din lanțul industrial.

Petrotel se află în procedura generală a insolvenței din august, iar repornirea activității este considerată un element important pentru reorganizarea companiei și pentru protejarea angajaților, a creditorilor și a relațiilor comerciale.

„Există astăzi o rafinărie pregătită pentru relansare, o echipă calificată, subcontractori remobilizați și un transport de materie primă care poate susține acest proces. Avem încredere că Ministerul Energiei, CONPET și Oil Terminal vor continua dialogul cu noi și că vom putea transforma această oportunitate într-o poveste de succes pentru industria și economia României”, a conchis Dan Dănulescu, în exclusiviate pentru Mediafax.