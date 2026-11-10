Ministrul Energiei, eforturi pentru asigurarea alimentării consumatorilor. Dumitru Chisăliță: „Avem o iarnă complicată pe care o așteptăm să vină”. Schemele de sprijin în lucru

România este în pragul unei ierni complicate, astfel că principalele priorități sunt în prezent securitatea alimentării cu energie și prețuri suportabile, prin măsuri de sprijin pentru populație, dar și consumatorii non casnici, după cum a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la deschiderea celei de-a VIII-a ediții a Romanian International Energy Conference (RIEC).

De amintit că Unitatea 1 de la Cernavodă a fost oprită luni, de la ora 17:57, neplanificat, din cauza defectării sistemului de control vid la condensatorul turbinei, la trei zile după ce a fost resincronizată la sistemul energetic național, după ce fusese oprită pe 28 iulie, din cauza secetei care a afectat nivelul Dunării la gura de captare pentru răcirea instalațiilor. Din această cauză, pe 1 august, România a intrat în stare de alertă energetică, prelungită inclusiv în această lună. Pe 13 august a fost oprită și a doua unitate.

În mixul de producție de la ora 15:25 nu contribuia deloc energia nucleară, potrivit datelor publicate cu un ecart de 15 minute de Transelectrica.

Consum la această oră era de 7.376 MW, iar producția de 5.020 MW, astfel că diferența de 2.356 MW este acoperită din importuri.

34.18% Hidro – 1715 MW

32.73% Hidrocarburi – 1642 MW

14.69% Cărbune – 737 MW

7.06% Foto – 354 MW

6.26% Eolian – 314 MW

3.73% Instalații de stocare – 187 MW

1.36% Biomasa – 68 MW

0.00% Nuclear – 0 MW

Total 5020 MW – Productia in 10-11-2026 ora 15:25

„Suntem în situația de a găsi soluții și a traversa această iarnă”

„Suntem în situația în care, într-adevăr, avem o iarnă complicată, pe care o așteptăm să vină. Și această iarnă complicată are la bază o serie de elemente care provin din zona noastră, din România. Altele sunt tributare unor activități din afara României. Practic, suntem în situația de a găsi soluții și a traversa această iarnă, fiind elementul numărul unu care ne preocupă în momentul de față”, a afirmat ministrul Energiei.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, autoritățile urmăresc evoluțiile internaționale și regionale, inclusiv cele ale prețurilor energiei, pentru identificării unor măsuri aplicabile pe piața românească.

„Cred că este foarte important să înțelegem că avem nevoie de mai multă producție de energie. Vorbim de energie electrică, de gaze naturale. Această producție vine să asigure cererea de energie și de aici și evoluțiile în ceea ce privește prețurile pe această piață”, a declarat Chisăliță.

Ministrul Energiei a precizat că măsurile gândite trebuie să răspundă atât nevoilor consumatorilor casnici, cât și celor ale mediului de afaceri. „La nivelul unei persoane este foarte important să existe energie și această continuitate în alimentarea cu energie, dar să existe și o suportabilitate a prețului”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Totodată, ministrul Energiei a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă companiile ca urmare a evoluțiilor de pe piețele energetice, precum și asupra necesității implementării unor măsuri care să faciliteze continuarea activității în România.

„Societățile comerciale, în momentul de față, se confruntă cu aceste evoluții pe care le vedem și, ca atare, e foarte important să venim cu măsuri care să permită acestor societăți comerciale continuitatea funcționării lor și, în același timp, să poată să își desfășoare în continuare activitatea în România, ținând seama de provocările pe care le au”, a precizat acesta.

În acest context, autoritățile au întâlniri atât la nivel interguvernamental, cât și cu participanții la piață, pentru identificarea soluțiilor care pot fi implementate, cu respectarea legislației naționale și europene în domeniul energiei electrice și gazelor naturale, a arătat Dumitru Chisăliță, cu ocazia evenimentului RIEC.

„Îmi doresc ca soluțiile care sunt prezentate aici să vină cu idei practice, concrete și efective, de așa natură încât să ne fie de folos și nouă în măsurile pe care urmează să le îndeplinim”, a declarat ministrul Energiei.

Discuții despre noi scheme de sprijin

Dumitru Chisăliță a confirmat, la întrebările jurnaliștilor, că a avut, luni, o întâlnire cu furnizorii de energie și gaze la Ministerul Energiei, în care s-a discutat chiar și problema prețurilor, dar și o schemă pentru vulnerabili.

„Ieri a fost o întâlnire informală în care am prezentat punctul nostru de vedere pentru măsurile care urmează să se aplice în perioada imediat următoare. Așteptăm din partea lor feedback cât se poate de repede. În funcție și de acest feedback, o să continuăm discuțiile cu celelalte instituții, în speță Consiliul Concurenței, Ministerul Finanțelor, ANRE, pentru a putea să mergem mai departe”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Ministrul a menționat și termenele pe care le estimează pentru aplicarea acestor scheme. „De la caz la caz, pentru consumatorul vulnerabil, schema va fi de la 1 ianuarie 2027, pentru consumatorii non casnici încercăm să venim mai devreme. Nu vă pot da, în momentul de față o dată, pentru că trebuie să ne punem de acord cu toate celelalte elemente. Dorința mea ar fi 1 decembrie”, a spus Dumitru Chisăliță.

Ministrul nu a confirmat creșterea pragului de venit la 2.500 de lei în cazul schemei de ajutor la facturile de energiei, precizând că așteaptă ca celelalte ministere să se pronunțe asupra propunerilor trimise, dar a menționat că voucherul va fi cel puțin 50 de lei.