Prima pagină » Economic » Drumul expres Brăila-Galați este aproape gata. În ce stadiu au ajuns lucrările la podul hobanat

Drumul expres Brăila-Galați este aproape gata. În ce stadiu au ajuns lucrările la podul hobanat

Drumul expres Brăila-Galați, cu o lungime de 10,76 kilometri, a ajuns la un stadiu fizic de 98%, iar constructorul român UMB lucrează la ultimele intervenții necesare pentru deschiderea circulației, a anunțat ministrul Transporturilor, Ovidiu Popa.
Drumul expres Brăila-Galați este aproape gata. În ce stadiu au ajuns lucrările la podul hobanat
Cosmin Pirv
10 nov. 2026, 14:54, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Principalele lucrări de pe drumul Brăila-Galați se concentrează în prezent pe podul hobanat, unde au fost montate 64 dintre cele 96 de hobane prevăzute și 32 dintre cele 204 dale ale structurii.

Pe pod se execută și lucrări de semnalizare orizontală și de consolidare pentru realizarea contragreutății.

În etapa următoare vor fi montate și monolitizate dalele rămase, va fi aplicată hidroizolația, vor fi instalate parapetele și vor fi așternute straturile de asfalt.

În paralel, constructorul finalizează intervențiile la spațiile de servicii.

Contractul pentru cei 10,76 kilometri ai DEx6 Brăila-Galați are o valoare de 449,4 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene.

Ministrul Transporturilor a precizat că lucrările vor fi urmărite până la îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice necesare deschiderii în siguranță a circulației.

Ovidiu Popa anunțat luni că aproximativ 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres ar urma să fie dați în circulație în acest an, dintre care 71 de kilometri au fost deja deschiși.

Recomandarea video

PNL începe constituirea Polului Modernizării. Ludovic Orban va reveni în Partidul Național Liberal
G4Media
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
GSP.ro
Sorina Matei prezintă criza de la TVR în fața parlamentarilor. Ce situații-limită a descoperit șefa interimară a televiziunii publice în două luni de mandat
Gandul
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege
Cancan
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Prosport
Toate înțelegerile PSD-AUR. Colaborarea merge ca unsă: Sorina Matei (AUR) și Răzvan Dincă (PSD), șefi cu puteri depline la TVR și Radio România
Libertatea
Un medicament pentru diabet ar putea REDUCE riscul de infarct și AVC! Se găsește și-n România
CSID
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Promotor