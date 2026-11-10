Drumul expres Brăila-Galați este aproape gata. În ce stadiu au ajuns lucrările la podul hobanat

Principalele lucrări de pe drumul Brăila-Galați se concentrează în prezent pe podul hobanat, unde au fost montate 64 dintre cele 96 de hobane prevăzute și 32 dintre cele 204 dale ale structurii.

Pe pod se execută și lucrări de semnalizare orizontală și de consolidare pentru realizarea contragreutății.

În etapa următoare vor fi montate și monolitizate dalele rămase, va fi aplicată hidroizolația, vor fi instalate parapetele și vor fi așternute straturile de asfalt.

În paralel, constructorul finalizează intervențiile la spațiile de servicii.

Contractul pentru cei 10,76 kilometri ai DEx6 Brăila-Galați are o valoare de 449,4 milioane de lei, fără TVA, și este finanțat din fonduri europene.

Ministrul Transporturilor a precizat că lucrările vor fi urmărite până la îndeplinirea tuturor condițiilor tehnice necesare deschiderii în siguranță a circulației.