Câți kilometri de autostrăzi și drumuri expres se vor mai deschide în acest an. Anunțul ministrului Transporturilor

Printre tronsoanele care ar urma să fie inaugurate se numără 10 kilometri din lotul 1 al Autostrăzii A0, între DN1 și DN7.

„Autostrada de Centură a Capitalei, A0 din lotul 1 să dăm în trafic 10 km din cei 17,5 km, practic facem legătura DN1 cu DN7. Rămâne pentru primul trimestru al anului viitor să facem legătura A1 cu DN7”, a declarat ministrul.

Acesta a anunțat că în 2026 vor fi mai fi dați în folosință aproximativ 30 de kilometri din Autostrada A3, între Nădășelu și Zimbor, și 26,35 km pe tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiș.

Pe Autostrada A7, ministrul a anunțat deschiderea loturilor 1 și 2 dintre Bacău și Pașcani, în lungime totală de 49,3 kilometri, până în zona municipiului Roman.

În planurile pentru acest an este inclus și drumul expres Brăila-Galați.

Ministrul Transporturilor a precizat că obiectivul este de aproximativ 200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres în 2026, în condițiile în care 71 de kilometri au fost deja dați în circulație.

Ovidiu Popa a menționat că totalul ar putea fi mai mic dacă nu va fi rezolvată problema deschiderii celor 10 kilometri de pe Autostrada A1, secțiunea 4 de la Curtea de Argeș la Tigveni.