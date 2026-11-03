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Centrul INFOTRAFIC: „Se circulă preponderent pe un carosabil umed”. Ce drumuri rămân închise

Centrul INFOTRAFIC avertizează șoferii să circule cu prudență, întrucât drumurile pot avea carosabilul umed, iar mai multe restricții de circulație au fost impuse din cauza vremii.
Centrul INFOTRAFIC: „Se circulă preponderent pe un carosabil umed”. Ce drumuri rămân închise
Coralia Frigea
03 nov. 2026, 07:41, Social
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Centrul INFOTRAFIC anunță șoferii care au în plan să plece la drum marți că șoselele prezintă un strat de umezeală în multe zone din țară.

„La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, cu precipitații sub formă de ploaie”, a transmis instituția.

Cum se circulă la autostrăzile României

INFOTRAFIC a mai avertizat conducătorii auto să circule cu prudență pe autostrăzi. Autoritățile mai anunță că traficul nu este afectat pe drumurile naționale din cauza vreunui accident rutier.

Șoferii pot întâlni precipitații, carosabil umed, însă vizibilitate bună pe:

  • A1 București – Pitești;
  • A2 București – Constanța;
  • A3 București – Ploiești;
  • A7 Ploiești – Bacău;
  • DN 1 Ploiești – Brașov.

Restricții de circulație. Drumuri închise

Mai multe drumuri rămân închise și marți, pentru toate categoriile de vehicule:

  • DN 67C (Transalpina), pe tronsonul kilometric 34+800 metri – 59+800 metri, între localitățile Rânca (județul Gorj) și Obârșia Lotrului (județul Vâlcea);
  • DN 7C Transfăgărășan, între Piscul Negru (județul Argeș) si Bâlea Cascadă (județul Sibiu), pe sectorul kilometric 108+000 metri – 130+800 metri.

Recomandările autorităților

Centrul INFOTRAFIC le recomandă șoferilor sa se informeze cu privire la condițiile meteorologice înainte de a pleca la drum, dar și în legătură cu restricțiile impuse pe traseul care urmează să fie parcurs.

„Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei!

Pentru prevenirea oricăror incidente, nu pătrundeți pe tronsoanele de drumuri închise circulației publice!”, a mai transmis INFOTRAFIC.

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