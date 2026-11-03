Centrul INFOTRAFIC: „Se circulă preponderent pe un carosabil umed”. Ce drumuri rămân închise

Centrul INFOTRAFIC anunță șoferii care au în plan să plece la drum marți că șoselele prezintă un strat de umezeală în multe zone din țară.
„La nivel național se circulă preponderent pe un carosabil umed, cu precipitații sub formă de ploaie”, a transmis instituția.
INFOTRAFIC a mai avertizat conducătorii auto să circule cu prudență pe autostrăzi. Autoritățile mai anunță că traficul nu este afectat pe drumurile naționale din cauza vreunui accident rutier.
Șoferii pot întâlni precipitații, carosabil umed, însă vizibilitate bună pe:
Mai multe drumuri rămân închise și marți, pentru toate categoriile de vehicule:
Centrul INFOTRAFIC le recomandă șoferilor sa se informeze cu privire la condițiile meteorologice înainte de a pleca la drum, dar și în legătură cu restricțiile impuse pe traseul care urmează să fie parcurs.
„Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei!
Pentru prevenirea oricăror incidente, nu pătrundeți pe tronsoanele de drumuri închise circulației publice!”, a mai transmis INFOTRAFIC.