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Cum va fi vremea în România în noiembrie. Temperaturile scad în prima săptămână, iar precipitațiile vor fi abundente în unele regiuni

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat estimările meteorologice pentru intervalul 2-30 noiembrie 2026. Potrivit prognozei, temperaturile vor fi sub valorile normale în prima săptămână a lunii, urmând ca în următoarele două intervale să se apropie de mediile climatologice.
Cum va fi vremea în România în noiembrie. Temperaturile scad în prima săptămână, iar precipitațiile vor fi abundente în unele regiuni
Foto: ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO
Andrei Rachieru
03 nov. 2026, 07:34, Social
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În ultima săptămână din noiembrie, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în vestul țării și local în regiunile centrale și nord-estice.

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și vizează mediile săptămânale ale abaterilor temperaturilor și precipitațiilor față de perioada 2006-2025.

Vremea în România în perioada 2-9 noiembrie 2026

În prima săptămână a lunii noiembrie, valorile termice se vor situa sub mediile specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sud-estice, precum și local în cele centrale și estice.

În schimb, în regiunile vestice și nordice, cantitățile de precipitații vor fi deficitare.

Prognoza ANM pentru perioada 9-16 noiembrie

În intervalul 9-16 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Cum va fi vremea în România în perioada 16-23 noiembrie

Pentru săptămâna 16-23 noiembrie, ANM estimează că temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Prognoza meteo pentru ultima săptămână din noiembrie

În intervalul 23-30 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice și local în cele centrale și nord-estice.

În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în regiunile sudice și sud-estice. În celelalte zone, regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal.

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