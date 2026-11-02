Temperaturi sub normalul perioadei și ploi cantitative în următoarele două săptămâni: Prognoza ANM pe regiuni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni pentru toate regiunile din țară.

În intervalul 5-9 noiembrie, valorile termice din timpul nopții vor coborî sub pragul de îngheț în mai multe zone din țară.

Vremea în Banat și Crișana

În Banat și Crișana, temperaturile maxime vor ajunge la 13-14 grade în primele zile ale intervalului, însă în perioada 5-7 noiembrie, acestea vor scădea la 10-11 grade. Ulterior, media maximelor va fi de aproximativ 12 grade, cu posibile variații de la o zi la alta.

Nopțile vor deveni mai reci începând din 6 noiembrie, când temperaturile minime vor coborî la 0-2 grade în Banat și chiar la -1…0 grade în Crișana. În a doua săptămână, media minimelor va fi de aproximativ 4 grade în Banat și 3-4 grade în Crișana.

În Banat, probabilitatea pentru ploi va fi mai mare în primele zile și după 10 noiembrie. În Crișana, vor fi ploi slabe la începutul intervalului (2 și 3 noiembrie), iar probabilitatea ca alte ploi să apară în această regiune va crește după data de 10 noiembrie.

Vremea în Transilvania și Maramureș

Potrivit ANM, în Transilvania, vremea va fi mai rece, cu temperaturi maxime de 10-12 grade în primele zile, care vor coborî la 8-9 grade în perioada 5-7 noiembrie. Ulterior, acestea se vor situa în jurul valorii de 10 grade.

Temperaturile minime vor scădea semnificativ între 6 și 9 noiembrie. Pe timpul nopții, în acest interval, sunt estimate valori cuprinse între -3 și -1 grad Celsius. În a doua săptămână, minimele vor fi de 0-2 grade.

Vor fi ploi slabe la începutul intervalului (2 și 3 noiembrie), iar probabilitatea ca alte ploi să apară în această regiune va crește după data de 10 noiembrie.

În Maramureș, maximele vor scădea de la 13-14 grade în primele zile la 9-10 grade în perioada 5-7 noiembrie, urmând să se mențină ulterior în jurul valorilor de 10-11 grade.

Minimele vor coborî la -2…0 grade între 5 și 9 noiembrie, iar în a doua săptămână, acestea vor ajunge la 2-3 grade. La nivelul acestei regiuni, probabilitatea pentru ploi va fi mai mare după data de 10 noiembrie. Trecător sunt posibile ploi slabe și în primele două zile din interval (2 și 3 noiembrie)

Vremea în Moldova

În Moldova, temperaturile maxime vor fi ceva mai scăzute decât în celelalte regiuni, situându-se la 8-10 grade pe aproape tot parcursul intervalului, valorile fiind mai mici decât specificul perioadei.

Minimele vor fi inițial de 4-6 grade, dar în jurul datei de 8 noiembrie vor coborî la -2…0 grade. Pentru a doua săptămână, ANM estimează o medie a temperaturilor minime de 1-2 grade, fără a exclude nopți mai reci.

ANM transmite că vor fi ploi slabe la începutul intervalului (2 și 3 noiembrie), în special în partea sudică a regiunii. Sunt posibile perioade cu precipitații și în jurul datei de 7 noiembrie și după data de 10 noiembrie.

Vremea în Dobrogea

În Dobrogea, în primele trei zile ale intervalului prognozei, maximele vor avea o medie de aproximativ 12 grade, iar minimele vor fi de 8 grade. Între 4 și 9 noiembrie, temperaturile vor oscila, cu maxime de 8-12 grade și minime de 2-4 grade. Din 10 noiembrie, regimul termic va deveni relativ stabil, cu maxime de 10-12 grade și minime de 4-6 grade.

Temporar va ploua în intervalul 2 – 5 noiembrie și se vor acumula cantități importante de apă. Ulterior, aria și intensitatea ploilor se va reduce, dar va crește probabilitatea apariției acestora după data de 10 noiembrie.

Vremea în Muntenia

În Muntenia, temperaturile maxime vor crește ușor între 2 și 4 noiembrie, de la 10 la 12 grade. În perioada 4-10 noiembrie sunt estimate oscilații termice de la o zi la alta, cu maxime medii cuprinse între 8 și 12 grade.

Nopțile vor deveni treptat mai reci, iar media temperaturilor minime va coborî spre -1 grad. Până la finalul intervalului, maximele vor avea o medie de 11 grade, iar minimele de 2 grade.

„Primele două zile vor fi caracterizate de ploi ce vor evolua în intervale de timp și cu intensități diferite, dar vor acumula cantități importante de apă. Între 6 și 9 noiembrie vor mai apărea doar sporadic ploi slabe, însă după această dată va crește probabilitatea extinderii acestora”, mai precizează ANM.

Vremea în Oltenia

În Oltenia, primele zile ale lunii vor aduce vreme închisă și temperaturi maxime de aproximativ 10 grade, sub normele climatologice specifice perioadei. Pe 5 noiembrie, acestea vor coborî spre 8 grade, iar în ziua următoare vor urca din nou spre 12 grade.

Minimele vor avea o medie de 6 grade până pe 5 noiembrie, după care vor scădea spre 0 grade în intervalul 6-9 noiembrie și se vor menține ulterior în jurul valorii de 3 grade.

Între 1 și 6 noiembrie va ploua temporar și cu intensitate variabilă, astfel că se vor acumula cantități importante de apă. Probabilitatea pentru ploi mai extinse va fi mai ridicată din data de 9 noiembrie, potrivit ANM.

Vremea la munte

La munte, temperaturile vor fi apropiate de pragul de îngheț, cu maxime medii regionale cuprinse între 2 și 5 grade pe parcursul celor două săptămâni. Cea mai rece perioadă va fi între 4 și 7 noiembrie, când media temperaturilor minime pe parcursul nopții va ajunge la -4 grade.

În restul intervalului, minimele vor avea o medie de 0 grade până pe 4 noiembrie și de -2 grade între 8 și 15 noiembrie.

Precipitațiile vor fi sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Probabilitatea acestora va fi mai mare în perioada 2-5 noiembrie, când local se pot acumula cantități mai mari de apă, și din nou după 9 noiembrie.