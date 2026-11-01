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Vreme rece și ploi în București până miercuri! Temperaturile scad la 9 grade, iar vântul va sufla cu rafale de 60 km/h

Bucureștenii vor avea parte de mai multe zile cu vreme rece, cer închis și ploi, până miercuri seara, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie. Temperaturile maxime vor coborî până la 9-10 grade Celsius, iar vântul va avea rafale de până la 60 km/h.
Vreme rece și ploi în București până miercuri! Temperaturile scad la 9 grade, iar vântul va sufla cu rafale de 60 km/h
MARIUS DUMBRAVEANU / MEDIAFAXFOTO
Laura Buciu
01 nov. 2026, 10:33, Social
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În intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 08:00, vremea va fi închisă și va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge la 5-10 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare și rafale de 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de aproximativ 12 grade, iar minima va coborî la 8-9 grade.

Luni, 2 noiembrie, vremea va deveni rece. Cerul va rămâne închis, iar ploile vor continua, cu acumulări de 15-20 l/mp. Vântul se va intensifica și va atinge la rafală 50-60 km/h. Temperaturile maxime nu vor depăși 9-10 grade, iar minimele vor fi de 6-7 grade.

Ploile și vântul persistă și marți

Marți, 3 noiembrie, vremea va rămâne închisă, cu noi intervale de ploaie și cantități de apă estimate la 15-20 l/mp. Vântul va avea în continuare intensificări temporare, cu rafale de 50-60 km/h.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar minima va fi de 6-7 grade.

Miercuri, 4 noiembrie, până la ora 20:00, cerul va fi noros și va ploua slab, cantitățile de apă urmând să fie de 1-4 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 11 grade.

Informare meteo și atenționare de vânt pentru Capitală

Pentru municipiul București este în vigoare o informare meteorologică privind ploile moderate cantitativ și intensificările vântului, în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00.

De asemenea, în perioada 2 noiembrie, ora 08:00 – 3 noiembrie, ora 10:00, Capitala se va afla sub atenționare meteorologică pentru intensificări ale vântului.

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