ANM: Cod galben și portocaliu de ploi și ninsori la munte, în mai multe județe din țară

Începând de sâmbătă, până luni, 2 noiembrie, este valabilă o avertizare de Cod Portocaliu de ploi dar și ninsori în zonele montane înalte. Vor fi ploi moderat cantitative în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei.

„Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10…30 cm”, transmite ANM.

La altitudini mari de peste 1700 m va ninge și se va depune un stat de zăpadă. Vântul se va intensifica.

Duminică, dar și în noaptea de duminică spre luni vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul teritoriului, atingând viteze de 40- 50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60-80 km/h, viscolind ninsoarea.

În regiunile sud-vestice și sudice va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, moderat cantitativ.

Cod galben de ploi

Începând de duminică de la ora 10:00, și până marți dimineață la ora 10:00 va fi valabilă o avertizare de Cod Galben ce vizează ploi însemnate cantitativ în județele Dolj, Olt, Vâlcea și zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj și zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara.

Va ninge predominat în Carpații Meridionali, iar la altitudini de peste 1700 m se va depune un stat de zăpadă între cu o grosime între 15-30 de centimetri.

„În intervalul menționat, în județele Dolj, Olt, Vâlcea și zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj, precum și în zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp”, transmite ANM.

Cod portocaliu

Parțial în județul Vâlcea, Gorj și Mehedinți, va fi valabil un Cod Portocaliu de ploi importante cantitativ.

„În zona submontană și montană, la altitudini mai mici de 1700 m, a județelor Mehedinți și Gorj, va ploua important cantitativ și se vor acumula 50…70 l/mp”, transmite ANM.