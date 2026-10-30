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ANM: Cod galben de ploi și ninsori în 5 județe. Harta județelor vizate

Meteorologii ANM au emis, vineri, un cod galben de ploi și ninsori în cinci județe, valabil de sâmbătă dimineață până duminică. În Carpații Meridionali va ninge consistent.
ANM: Cod galben de ploi și ninsori în 5 județe. Harta județelor vizate
DARIUS MITRACHE / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
30 oct. 2026, 10:16, Știrile zilei
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ANM a emis o informare meteo și o alertă de tip cod galben.

De vineri până duminică, ANM anunță intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. La altitudini de peste 1500 m va ninge.

Vineri (30 octombrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40…50 km/h.

De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei și local în Transilvania.

Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1500 m, vor fi precipitații mai ales sub formă ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

În regiunile sud-vestice și sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) și vântul se va intensifica.

Cod galben de sâmbătă dimineață până duminică dimineață

În zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1500 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…25 cm.

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