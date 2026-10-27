ANM anunță răcire, ploi și temperaturi sub zero grade la început de noiembrie. Cum este vremea în următoarele două săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți prognoza pentru următoarele două săptămâni, în intervalul 26 octombrie – 8 noiembrie 2026. Meteorologii anunță temperaturi în scădere la începutul lunii noiembrie, ploi în mai multe regiuni și valori negative pe timpul nopții, mai ales în zonele montane și în Transilvania.

În ultima săptămână din octombrie, temperaturile vor avea variații de la o zi la alta, iar în unele regiuni vremea se va încălzi temporar.

De la începutul lunii noiembrie, însă, tendința generală va fi de răcire, cu maxime care vor coborî în multe zone spre 7-10 grade Celsius. Ploile vor fi mai dese în anumite intervale, iar la munte sunt așteptate precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.

Cum va fi vremea în Banat și Crișana

În Banat, temperaturile maxime vor fi diferite în prima săptămână a intervalului. Până pe 28 octombrie, acestea vor crește ușor, după care vor scădea până pe 31 octombrie.

Mediile maximelor vor fi cuprinse între 14 și 16 grade Celsius. După o ușoară creștere în jurul datei de 1 noiembrie, temperaturile vor continua să scadă, până la o medie de aproximativ 10 grade spre finalul perioadei.

Temperaturile minime vor crește de la aproximativ 4 grade pe 27 octombrie la 6 grade pe 30 și 31 octombrie. Ulterior, acestea vor scădea treptat, până la aproximativ 2 grade pe 8 noiembrie.

Potrivit ANM, probabilitatea de ploaie va fi mai mare în primele două zile, iar ulterior precipitațiile vor apărea sporadic și pe suprafețe restrânse.

În Crișana, vremea va începe cu temperaturi mai scăzute decât în intervalul anterior, cer noros și ploi. Media temperaturilor maxime va fi de aproximativ 12 grade Celsius, dar pe 27 și 28 octombrie se va încălzi ușor, până la 16 grade.

În perioada 29 octombrie – 8 noiembrie, temperaturile vor avea mici variații, însă tendința generală va fi de scădere, până la o medie a maximelor de 10 grade.

Minimele vor porni de la aproximativ 6 grade, vor coborî spre 4 grade și vor reveni la 6 grade până pe 30 octombrie. În a doua parte a intervalului, acestea vor scădea spre 0 grade.

ANM estimează că pe 26 octombrie va ploua pe arii extinse în Crișana, iar ulterior precipitațiile vor fi trecătoare și izolate.

Transilvania și Maramureș: temperaturi în scădere și nopți reci

În Transilvania, primele două zile ale intervalului vor fi reci pentru această perioadă, cu o medie a temperaturilor maxime de 12 grade Celsius. Vremea se va încălzi ușor pe 28 și 29 octombrie, când maximele vor ajunge la o medie de 14 grade.

Din 30 octombrie și până la finalul perioadei, temperaturile vor varia de la o zi la alta, dar vor avea o tendință generală de scădere, până la o medie a maximelor de 8 grade.

Pe timpul nopții, temperaturile minime vor crește treptat în prima săptămână, de la o medie de 2 grade pe 26 octombrie la 5-6 grade pe 30 și 31 octombrie.

În a doua parte a intervalului, un val de aer rece va determina scăderea continuă a minimelor, care vor ajunge la valori medii cuprinse între -2 și 0 grade.

Ploile vor fi mai extinse pe 26 octombrie, iar ulterior vor apărea doar pe alocuri.

În Maramureș, vremea va fi mai variată în prima săptămână. La începutul intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 10 grade Celsius, dar pe 28 octombrie va urca până la 16 grade.

Din 29 octombrie, temperaturile vor scădea aproape continuu, iar maximele vor ajunge la medii de 8-9 grade. Minimele vor fi de aproximativ 4 grade în perioada 26-28 octombrie, vor crește spre 6 grade pe 29 și 30 octombrie, apoi vor coborî până la o medie de 0 grade spre finalul intervalului.

Pe 26 octombrie va ploua pe arii extinse, însă în restul perioadei probabilitatea de precipitații va fi mai redusă.

Moldova și Dobrogea: ploi și răcire la început de noiembrie

În Moldova, media temperaturilor maxime va fi de 17 grade Celsius în prima zi a intervalului. În perioada 27-31 octombrie, valorile vor fi mai scăzute, în general între 13 și 14 grade.

La începutul lunii noiembrie, temperaturile vor continua să scadă. Media maximelor va coborî de la 11 grade pe 1 noiembrie la 7-8 grade după 4 noiembrie.

O situație de acest fel este estimată și pentru temperaturile minime, care vor fi cuprinse între 6 și 8 grade până la finalul lunii octombrie, apoi vor scădea treptat spre 0-2 grade.

Vremea va trece de la temperaturi apropiate de valorile normale pentru ultima săptămână din octombrie la unele mai scăzute decât cele obișnuite la începutul lunii noiembrie.

Temporar, va ploua pe 27 și 28 octombrie, dar precipitațiile vor reveni și în restul intervalului. În prima săptămână, din cauza scăderii temperaturilor, sunt posibile și precipitații mixte.

În Dobrogea, prima zi a intervalului va aduce o medie a temperaturilor maxime de 18-19 grade Celsius. În perioada 27-31 octombrie, maximele vor fi, în general, între 14 și 16 grade.

De la începutul lunii noiembrie, vremea se va răci. Media maximelor va scădea de la 13-14 grade pe 1 noiembrie la 10-11 grade în perioada 4-8 noiembrie.

Temperaturile minime vor fi de 10-11 grade până pe 29 octombrie, apoi vor scădea treptat, ajungând la 3-4 grade spre finalul intervalului.

Va ploua temporar între 27 și 31 octombrie. În special pe 28 octombrie sunt posibile cantități mari de apă. Ploile vor reveni și în restul perioadei, mai ales după 3 noiembrie.

Muntenia și Oltenia: maxime de aproximativ 10 grade în noiembrie

În Muntenia, media temperaturilor maxime va fi de 17-18 grade Celsius în prima zi a intervalului. În perioada 27-31 octombrie, valorile vor scădea ușor, până la 14-16 grade.

Luna noiembrie va începe cu o răcire. Media maximelor va ajunge la 14 grade pe 1 noiembrie, apoi va scădea spre 10 grade în perioada 4-8 noiembrie.

Temperaturile minime vor avea o medie de 8-9 grade în prima săptămână a intervalului, între 26 octombrie și 1 noiembrie. În a doua săptămână, acestea vor scădea până la 1-2 grade.

Ploile vor fi temporare în perioada 27-31 octombrie, iar pe 28 octombrie sunt posibile cantități mai mari de apă. Precipitațiile vor apărea și în restul intervalului.

În Oltenia, sfârșitul lunii octombrie va aduce temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Maximele vor avea o medie de 14-16 grade Celsius, cu valori mai mari în jurul datei de 29 octombrie. Pe timpul nopții, temperaturile vor fi de 6-8 grade.

La începutul lunii noiembrie, vremea se va răci. Media temperaturilor maxime ar putea scădea la 10 grade după 3 noiembrie. Temperaturile minime vor ajunge la o medie de 2-3 grade.

Probabilitatea de ploaie va fi mai mare pe 27 și 28 octombrie, precum și în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie.