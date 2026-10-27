România, în pragul unei perioade mai reci. Ce se întâmplă cu temperaturile în noiembrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimările pentru intervalul 26 octombrie – 23 noiembrie, care indică și perioade cu precipitații peste normal.

Cum va fi vremea până pe 2 noiembrie

În săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai scăzute decât cele specifice perioadei în vestul României. În celelalte regiuni, valorile termice se vor menține în jurul celor normale.

Diferențe mai importante vor apărea în privința precipitațiilor. ANM estimează cantități de apă peste cele normale în estul și sudul țării și, local, în regiunile centrale. În vest și nord-vest, regimul pluviometric va fi ușor deficitar.

Răcire în toată România la începutul lunii noiembrie

Schimbarea mai pronunțată se va produce în intervalul 2-9 noiembrie. Temperaturile medii vor coborî sub valorile specifice perioadei în întreaga țară, potrivit prognozei ANM.

Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de normal. Excepțiile vor fi nord-vestul țării, unde cantitățile de apă ar putea fi ușor deficitare, și nord-estul, unde este posibil să se înregistreze un ușor excedent.

Vreme mai rece și între 9 și 16 noiembrie

Tendința de vreme rece va continua și în săptămâna 9-16 noiembrie. ANM estimează temperaturi medii ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile României.

În același timp, precipitațiile vor avea o tendință ușor excedentară în cea mai mare parte a țării.

Temperaturile revin spre normal după 16 noiembrie

Pentru ultima săptămână analizată, 16-23 noiembrie, meteorologii estimează o revenire a temperaturilor spre valorile obișnuite. Mediile termice ar urma să fie apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României.

În vest și nord-vest sunt posibile precipitații ușor peste normal, în timp ce în restul țării cantitățile de apă vor fi, în general, apropiate de mediile perioadei.

Prognoza pe patru săptămâni este realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și urmărește mediile săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor.