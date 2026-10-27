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Compania Scale AI este acuzată de colectarea ilegală a datelor cu caracter personal ale angajaților. Cinci procese urmează să fie intentate în Europa

Un ONG din Austria a anunțat marți că a intentat cinci procese în Europa împotriva companiei Scale AI, pe care o acuză de colectarea ilegală a datelor cu caracter personal ale angajaților platformei sale de instruire în inteligență artificială, Outlier.
Compania Scale AI este acuzată de colectarea ilegală a datelor cu caracter personal ale angajaților. Cinci procese urmează să fie intentate în Europa
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
27 oct. 2026, 09:24, Știri externe
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Două procese urmează să fie intentate în Austria, unul în Franța, unul în Olanda și unul în Italia, a declarat ONG-ul într-un comunicat de presă.

Conform ONG-ului, Outlier, care susține că are peste 900.000 de lucrători independenți însărcinați cu evaluarea și corectarea răspunsurilor sistemelor de inteligență artificială, instalează trackere pe dispozitivele lor.

Astfel, permite companiilor precum TikTok, Facebook sau LinkedIn să colecteze date cu caracter personal, potrivit AFP.

Aceste dispozitive de urmărire transmit informații precum adrese IP, date de contact, identificatori unici și date despre paginile vizitate la fiecare câteva secunde. Mai mult, informațiile pot fi apoi utilizate pentru publicitate direcționată sau profilare, susține organizația.

„Colectează cantități enorme de date cu caracter personal și obligă lucrătorii să se supună unei verificări biometrice intruzive”, denunță ONG-ul.

De asemenea, transmite că „în Europa, această supraveghere pe scară largă la locul de muncă încalcă în mod clar dreptul fundamental al lucrătorilor la protecția datelor”.

Organizația austriacă denunță, de asemenea, utilizarea repetată a unei proceduri de verificare biometrică de către compania americană Persona.

Aceasta implică înregistrarea video a fețelor lucrătorilor și transmiterea documentelor de identitate. Potrivit ONG-ului, acest caz evidențiază condițiile de muncă și vulnerabilitatea a sute de mii de persoane care contribuie la instruirea modelelor de inteligență artificială utilizate de companii precum Meta, OpenAI și Google.

În calitate de contractori independenți, nu se bucură de aceleași drepturi ca și angajații salariați, în special în ceea ce privește beneficiile sociale, potrivit sursei citate.

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