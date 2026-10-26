Miniștrii Agriculturii din UE caută un acord pentru viitoarea Politică Agricolă Comună. Ce schimbări sunt în discuție

Miniștrii europeni ai Agriculturii, reuniți luni și marți la Luxemburg, vor încerca să ajungă la un acord privind viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), iar statele membre negociază bugetul Uniunii Europene, transmite AFP.

Discuțiile vizează reforma PAC după 2027, care va coincide cu noul buget multianual al UE pentru perioada 2028-2034. Miniștrii celor 27 de state membre trebuie să ajungă la o poziție comună, după care vor negocia cu Parlamentul European pentru adoptarea reformei.

„După o vară extrem de dificilă pentru fermieri, această negociere PAC este crucială pentru restabilirea încrederii și oferirea de perspective de viitor, în special pentru generațiile mai tinere”, a declarat ministrul francez al Agriculturii, Annie Genevard, la sosirea la reuniunea de la Luxemburg.

„Este esențial să ajungem la un acord, iar aceasta este ambiția noastră, să aducem stabilitate fermierilor din Europa”, a adăugat ministrul irlandez al Agriculturii, Martin Heydon, a cărui țară deține președinția rotativă a UE.

Unul dintre punctele asupra cărora statele membre trebuie să ajungă la un acord este definiția fermierilor „activi”, care pot primi ajutoare europene.

Unele țări vor ca această categorie să includă și fermierii pensionari, în timp ce altele, printre care Franța, susțin că ajutoarele ar trebui acordate celor care lucrează în prezent în agricultură.

Comisia Europeană a propus o soluție care le-ar permite statelor membre să decidă dacă includ sau nu fermierii pensionari în această categorie.

Alte state membre vor să folosească reforma pentru a reduce ajutoarele acordate proprietarilor de ferme mari și altor investitori, astfel încât mai mulți bani să ajungă la fermele mici și la tinerii care își încep cariera în agricultură.

Discuțiile de la Luxemburg au loc în paralel cu negocierile privind bugetul UE, care va stabili și fondurile alocate PAC. Oficialii europeni speră să finalizeze aceste negocieri până la sfârșitul anului.

În acest moment, finanțarea PAC este estimată la aproximativ 300 de miliarde de euro, sub nivelul de 387 de miliarde de euro alocat politicilor agricole comune anterioare.

Comisia Europeană a explicat că statele membre vor putea accesa și alte fonduri pentru sprijinirea sectorului rural. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a promis, de asemenea, că va pune la dispoziție în avans 45 de miliarde de euro, începând din 2028, pentru susținerea sectorului agricol.

Totuși, mai multe dintre statele considerate „frugale”, conduse de Germania, vor o reducere a bugetului UE prin diminuarea finanțării politicilor tradiționale, inclusiv a Politicii Agricole Comune.