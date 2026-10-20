OpenAI accelerează o finanțare de 30 de miliarde de dolari înaintea listării Anthropic la bursă. Compania din spatele ChatGPT ar putea valora 1.400 de miliarde

Competiția dintre OpenAI și Anthropic se intensifică, iar miza nu mai este doar dezvoltarea celor mai performante modele de inteligență artificială, ci și atragerea capitalului necesar pentru susținerea acestora, scrie Reuters.

OpenAI încearcă să finalizeze angajamentele investitorilor înaintea debutului bursier al Anthropic, anticipat pentru jumătatea lunii noiembrie, au declarat pentru Reuters două persoane familiarizate cu discuțiile. Calendarul este neobișnuit de rapid pentru o operațiune de asemenea dimensiuni, semn că cele două companii concurează inclusiv pentru aceiași investitori.

OpenAI ar putea ajunge la o evaluare de peste 1.400 de miliarde de dolari

Noua rundă de finanțare, estimată la aproximativ 30 de miliarde de dolari, ar putea ridica evaluarea OpenAI la peste 1.400 de miliarde de dolari. Printre investitorii care discută participarea se numără grupul japonez SoftBank, fondul MGX din Abu Dhabi și alți susținători existenți ai companiei.

OpenAI a fost evaluată ultima dată la 852 de miliarde de dolari, în martie 2026, după o rundă record de finanțare de 122 de miliarde de dolari. Aceasta a inclus și un angajament al Amazon de a investi până la 50 de miliarde de dolari.

Noua evaluare luată în calcul ar reprezenta o creștere de peste 60% față de nivelul din martie. Sumele și evaluarea sunt însă încă discutate și nu reprezintă un acord finalizat.

Veniturile OpenAI au ajuns la un ritm anualizat de 50 de miliarde de dolari

Pentru a atrage investitorii, OpenAI pune accentul pe creșterea veniturilor după lansarea unor noi modele de inteligență artificială, inclusiv GPT-6 Astra. Potrivit unei surse Reuters, compania le-a transmis potențialilor investitori că a ajuns la venituri anualizate de 50 de miliarde de dolari.

OpenAI estimează că acest indicator ar putea urca la 70 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului. Veniturile anualizate reprezintă o extrapolare a ritmului actual al încasărilor, nu suma efectiv obținută într-un an financiar încheiat.

Compania a redus și prețurile modelelor sale mai ieftine, susținând că această strategie a stimulat utilizarea serviciilor AI. În același timp, OpenAI are nevoie de capital pentru infrastructura de calcul și pentru consolidarea poziției financiare, în eventualitatea amânării propriei listări la bursă, planificate pentru 2027.

De se grăbește OpenAI să atragă banii înaintea Anthropic

Anthropic, compania care dezvoltă asistentul Claude, pregătește o posibilă listare la bursă la jumătatea lunii noiembrie. Potrivit sureselor, compania ajunsese în iulie la venituri anualizate de aproximativ 65 de miliarde de dolari.

În trimestrul al treilea, veniturile sale au crescut la 16,8 miliarde de dolari, față de 11,6 miliarde în trimestrul precedent. Totuși, încetinirea ritmului lunar de creștere a determinat unii investitori să reevalueze perspectivele companiei.

Anthropic urmărește acum o evaluare bursieră de aproximativ 2.000 de miliarde de dolari, însă unii investitori consideră mai justificat un nivel apropiat de 1.500 de miliarde. Sursele Reuters afirmă că OpenAI încearcă să atragă fondurile înainte ca documentele financiare publicate de Anthropic să permită comparații mai detaliate între cele două companii.

Există și diferențe privind raportarea veniturilor. OpenAI declară veniturile după deducerea sumelor care revin partenerilor, în timp ce Anthropic include valoarea brută a unor contracte intermediate prin furnizori cloud. Anthropic susține că practicile sale contabile respectă standardele aplicabile.

Investitorii devin mai precauți în privința companiilor AI

Accelerarea finanțării are loc într-un context dificil pentru sectorul tehnologic. Creșterea dobânzilor, volatilitatea prețurilor petrolului și îngrijorările privind siguranța inteligenței artificiale au redus apetitul unor investitori pentru activele cu risc ridicat. În plus, costurile construirii centrelor de date și împrumuturile necesare finanțării infrastructurii AI sunt analizate tot mai atent.

Reuters notează că firmele incluse în indicele Philadelphia Semiconductor au pierdut împreună aproximativ 1.600 de miliarde de dolari din valoarea bursieră în mai puțin de două săptămâni. Mai multe companii și-au amânat sau suspendat planurile de listare, inclusiv AirTrunk REIT, Firmus și SB Energy. OpenAI și SoftBank au refuzat să comenteze informațiile privind negocierile. Anthropic și MGX nu au oferit imediat un răspuns solicitărilor presei.