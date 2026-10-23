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Vremea se răcește în noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în prima parte a lunii noiembrie, la nivelul întregii țări, potrivit estimărilor meteorologice pentru intervalul 26 octombrie-23 noiembrie, publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).
Vremea se răcește în noiembrie. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
23 oct. 2026, 07:56, Social
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Potrivit ANM, din 2 până în 16 noiembrie, temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale la nivel național.

Prognoza pentru săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile intracarpatice, dar mai ales în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

ANM: Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Potrivit meteorologilor, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Prognoza ANM pentru săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile, conform ANM.

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