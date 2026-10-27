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Sarcofag de copil roman, descoperit în Constanța, după săpăturile făcute în zona Flămânda: „Este intact, s-a păstrat inclusiv părul”

Arheologii Muzeului de Istorie din Constanța au descoperit un sarcofag roman de copil, după săpăturile făcute în zona Flămânda. Deschiderea sarcofagului a fost transmisă pe Facebook, iar în interior erau jucăriile copilului decedat, dar și medalionul care semnifica faptul că era cetățean roman.
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Laura Buciu
27 oct. 2026, 11:19, Cultură-Media
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Sarcofagul copilului a fost găsit în timpul săpăturilor din zona Flămânda, din Constanța.

Deschiderea sa a fost făcută în prezența mai multor martori și transmisă în direct pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Constanța.

Când a fost deschis, arheologii au spus că este vorba despre un copil, băiat, născut roman, având alături medalionul care certifică faptul că este cetățean roman.

De asemenea, în sarcofag au fost găsite intacte jucăriile băiatului, între care un căluț, dar și ghirlande și brățări.

„Nu pot să cred! Un căluț, un cocoș, o brățară. Mai mult ca sigur e băiețel”, spun e un muzeograf.

„Inclusiv părul se păstrează. Este totul intact”, spune un muzeograf.

Altul este uimit de modul în care s-a păstrat sicriul: „Incredibil. Incredibil cum s-a păstrat sicriul!”.

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