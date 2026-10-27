Lidera opoziției din Belarus, premiată la Timișoara pentru lupta împotriva regimului Lukașenko

Premiul, înființat de administrația locală din Timișoara, îi este acordat Sviatlanei Tsikhanouskaya pentru curajul de a se opune regimului autoritar condus de Aleksandr Lukașenko, pentru apărarea drepturilor fundamentale și pentru eforturile de a menține vie speranța unui Belarus democratic, a anunțat marți administrația locală, prezentând motivarea juriului.

Potrivit reprezentanților Premiului Timișoara pentru Valori Europene (Timișoara Award for European Values), așa cum este denumit premiul dedicat promovării valorilor europene, acordarea distincției reprezintă și o reafirmare a solidarității Timișoarei și a României cu cetățenii din Belarus care își doresc libertate și democrație.

Ceremonia de decernare va avea loc pe 6 noiembrie 2026, în cadrul Forumului Timișoara pentru Valori Europene.

De la profesoară de engleză la simbol al opoziției democratice din Belarus

Fostă profesoară de engleză și mamă a doi copii, Sviatlana Tsikhanouskaya a devenit una dintre figurile reprezentative ale mișcării democratice din Belarus în 2020, când opoziția a contestat rezultatele alegerilor prezidențiale și represiunea exercitată de regimul lui Aleksandr Lukașenko.

Forțată să plece în exil, aceasta și-a continuat activitatea politică și diplomatică, încercând să construiască o alternativă democratică la actuala conducere de la Minsk.

După invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, Tsikhanouskaya a creat și a condus Cabinetul de Tranziție Unificat, o structură executivă a opoziției din Belarus, înființată în exil pentru pregătirea tranziției către democrație. Acesta colaborează cu Consiliul de Coordonare, organism reprezentativ al forțelor democratice și al societății civile, creat în 2020 pentru coordonarea opoziției față de regimul Lukașenko.

Biroul Sviatlanei Tsikhanouskaya de la Vilnius funcționează ca o misiune diplomatică de facto, iar în 2026 activitatea a fost extinsă prin deschiderea unui birou la Varșovia.

Rolul liderei opoziției în eliberarea prizonierilor politici

Unul dintre obiectivele constante ale liderei opoziției democratice din Belarus a fost eliberarea persoanelor încarcerate din motive politice și realizarea unei tranziții pașnice către democrație.

Potrivit juriului Premiului Timișoara pentru Valori Europene, campaniile desfășurate de lidera opoziției au contribuit la eliberările de prizonieri politici negociate în 2025 de Statele Unite, cu sprijin european.

În iunie 2025, soțul său, Siarhei Tsikhanouski, a fost eliberat după mai bine de cinci ani de detenție, împreună cu alți 13 deținuți politici. Alte eliberări au avut loc în lunile următoare, iar în decembrie, 123 de persoane au fost puse în libertate. Printre acestea s-a numărat și activistul belarus pentru drepturile omului Ales Bialiațki, laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 2022.

Lupta pentru libertate din Belarus, comparată cu Revoluția din 1989 de la Timișoara

În motivarea deciziei, juriul evidențiază asemănările dintre lupta Sviatlanei Tsikhanouskaya pentru democrație în Belarus și evenimentele din decembrie 1989 de la Timișoara, când timișorenii au ieșit în stradă împotriva dictaturii comuniste.

„Astăzi, Sviatlana Tsikhanouskaya duce mai departe, într-un alt context istoric, aceeași convingere că niciun regim nu are dreptul să confiște libertatea unui popor”, apreciază membrii juriului.

Din comisia de evaluare fac parte judecătoarea Curții Penale Internaționale Iulia Motoc, dirijorul Cristian Măcelaru, diplomata Simona Miculescu, regizoarea Anca Miruna Lăzărescu, scriitoarea Adriana Babeți și fostul primar al Timișoarei, Dominic Fritz.

La edițiile precedente, Premiul Timișoara pentru Valori Europene a fost acordat președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintei Parlamentului European, Roberta Metsola.

Distincția este însoțită de un premiu în valoare de 30.000 de euro.