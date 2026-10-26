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Diplomația științifică aduce la aceeași masă cercetători și diplomați din mai multe țări. Ambasada Spaniei, prezentă la evenimentul de la Măgurele

Măgurele găzduiește, între 26 și 29 octombrie, Săptămâna diplomației științifice, un eveniment dedicat cooperării internaționale în cercetare, inovării și legăturii dintre știință și societate. Ambasada Spaniei în România a anunțat că participă la reuniune.
Diplomația științifică aduce la aceeași masă cercetători și diplomați din mai multe țări. Ambasada Spaniei, prezentă la evenimentul de la Măgurele
Foto: IG
Mădălina Dinu
26 oct. 2026, 17:11, Cultură-Media
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Cum poate cercetarea științifică să contribuie la relațiile internaționale și la cooperarea dintre țări? Aceasta este una dintre întrebările centrale ale Săptămânii diplomației științifice, organizată la Măgurele de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH), prin infrastructura Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP).

Evenimentul se desfășoară sub genericul „Cunoaștere în slujba progresului” și reunește reprezentanți ai comunității științifice, ai corpului diplomatic, ai autorităților publice, ai mediului educațional și ai mediului de afaceri. Obiectivul este de a evidenția contribuția cercetării la dezvoltarea economică și socială și la construirea unor parteneriate internaționale.

Ambasada Spaniei în România a anunțat, într-o postare pe Instagram, că a fost prezentă la deschiderea evenimentului. Prima zi a inclus discuții despre rolul diplomației științifice în actualul context internațional și despre modul în care cooperarea în cercetare poate contribui la construirea relațiilor de încredere între țări.

Patru zile dedicate cercetării și cooperării internaționale

Programul este structurat pe patru direcții. Ziua de 26 octombrie este dedicată diplomației și strategiei, cu dezbateri despre potențialul diplomației științifice și contribuția cercetării la parteneriatele internaționale.

Pe 27 octombrie, atenția se mută asupra educației și performanței, inclusiv asupra rezultatelor obținute de tinerii români la competițiile internaționale din domeniile STEM. Abrevierea STEM desemnează disciplinele științifice, tehnologia, ingineria și matematica.

Ziua de 28 octombrie va pune accentul pe cooperarea internațională și pe contribuția cercetătorilor români la marile proiecte științifice, precum și pe experiența românilor care lucrează în universități și centre de cercetare din străinătate.

Ultima zi, 29 octombrie, va fi dedicată cercetării, inovării și antreprenoriatului. Discuțiile vor aborda transferul de cunoștințe, parteneriatele pentru inovare și transformarea rezultatelor cercetării în soluții cu valoare economică și socială.

Elevii, printre participanții vizați de eveniment

Un alt obiectiv al manifestării este apropierea tinerilor de cercetarea științifică și de oportunitățile profesionale din acest domeniu. Prezența elevilor de liceu a fost evidențiată și de Ambasada Spaniei, care a subliniat importanța stimulării curiozității și recunoașterii talentului tinerilor.

Pe parcursul celor patru zile sunt prevăzute prezentări și vizite la infrastructura ELI-NP de la Măgurele, unde participanții pot afla mai multe despre activitatea de cercetare desfășurată în cadrul centrului.

Organizatorii urmăresc, totodată, valorificarea experienței cercetătorilor români din diaspora și consolidarea legăturilor dintre știință, diplomație și societate.

Prin reuniunea de la Măgurele, cercetarea este abordată nu doar ca sursă de cunoaștere și progres tehnologic, ci și ca instrument pentru dezvoltarea cooperării internaționale și identificarea unor oportunități comune.

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