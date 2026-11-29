Descoperirea sugerează că, în era dinozaurilor, mersul pe apă era o adaptare întâlnită la mai multe grupuri de insecte decât se cunoștea până acum.

O echipă internațională de cercetători, din care fac parte și specialiști ai Institutului de Cercetare Senckenberg și Muzeului de Istorie Naturală din Frankfurt, a analizat nouă exemplare de insecte preistorice păstrate în chihlimbar provenit din Myanmar, relatează agenția germană dpa, preluată de publicația Die Zeit.

Rezultatele cercetării, coordonate de Chunpeng Xu, au fost publicate în revista științifică Proceedings of the Royal Society B.

Fosilele aparțin unei familii de insecte dispărute, denumită Hydrelcanidae, și includ patru exemplare adulte și cinci nimfe, ceea ce le-a permis oamenilor de știință să examineze particularitățile anatomice ale acestora.

Insecte fără aripi, cu picioare extrem de lungi

Potrivit studiului, insectele aveau un aspect neobișnuit, diferit de cel al lăcustelor cunoscute în prezent.

Corpul lor era scurt, nu aveau aripi, iar picioarele erau foarte lungi și subțiri.

Cercetătorii au constatat că această conformație ar fi putut permite insectelor să își distribuie greutatea astfel încât să fie susținute de tensiunea superficială a apei.

Calculele efectuate de specialiști indică faptul că animalele ar fi fost capabile să se deplaseze pe luciul apei fără să se scufunde.

Peri care respingeau apa și spini folosiți ca vâsle

Analiza fosilelor a evidențiat și alte adaptări anatomice care ar putea explica modul de deplasare al acestor insecte.

Picioarele anterioare erau prevăzute cu peri deși, dispuși asemenea dinților unui pieptene. Cercetătorii presupun că aceștia aveau proprietăți hidrofobe, contribuind la respingerea apei și la menținerea insectelor la suprafață.

Picioarele posterioare prezentau spini cu formă asemănătoare unor frunze, care ar fi putut funcționa ca niște vâsle, ajutând animalele să se propulseze.

Aceste caracteristici sugerează o adaptare specializată la un mediu de viață acvatic, deși modul exact de deplasare a insectelor nu poate fi observat direct, ci este dedus din structura fosilelor.

Mersul pe apă ar fi evoluat independent la mai multe grupuri de insecte

În prezent, insectele cunoscute pentru capacitatea de a trăi și de a se deplasa perioade îndelungate pe suprafața apei aparțin grupului Gerromorpha, care include ploșnițele de apă.

Acest mod de viață este relativ rar, deoarece suprafața apei reprezintă un mediu dificil, în care insectele sunt expuse prădătorilor atât din apă, cât și din aer.

Noua descoperire indică însă faptul că, în Mezozoic, cel puțin trei grupuri de insecte fără legături apropiate de rudenie (Gerromorpha, Chresmodidae și Hydrelcanidae) ar fi dezvoltat independent adaptări pentru deplasarea pe apă.

Această evoluție separată sugerează că suprafața apelor reprezenta, în urmă cu milioane de ani, un habitat mai divers și mai intens populat decât ar putea indica fauna actuală.

Fosilele conservate în chihlimbar oferă astfel noi informații despre diversitatea insectelor preistorice și despre soluțiile evolutive prin care acestea au reușit să exploateze medii de viață neobișnuite.