O petiție pentru protejarea arborelui a strâns 85.000 de semnături, iar o instanță franceză a suspendat autorizația de construire pentru proiectul care îi amenință existența.

Arborele se află în Saint-Maur-des-Fossés, o localitate situată la sud-est de Paris, și este considerat cel mai bătrân stejar pedunculat din regiunea capitalei franceze, potrivit publicației Le Monde.

Locuitorii s-au mobilizat pentru a împiedica realizarea unui proiect imobiliar în imediata apropiere a copacului, pe care îl consideră parte a patrimoniului natural și istoric al comunității.

O victorie în instanță pentru cei care vor să salveze stejarul

În seara zilei de 23 octombrie, mai mulți dintre susținătorii campaniei au sărbătorit decizia instanței din Melun de a suspenda autorizația de construire.

Printre persoanele implicate în protejarea arborelui se numără Anne-Marie Lozach, farmacistă, și trei îngrijitori la domiciliu, uniți de atașamentul față de stejarul secular.

Lozach a povestit pentru publicația franceză că membrii grupului s-au contactat imediat după aflarea hotărârii judecătorești, bucuroși că lucrările autorizate în apropierea copacului au fost suspendate.

Decizia reprezintă un rezultat important pentru campania locală, dar informațiile disponibile nu indică faptul că disputa privind proiectul imobiliar a fost soluționată definitiv.

Stejarul era o atracție locală încă din secolul al XIX-lea

Copacul se află pe Avenue du Général-Leclerc, la numărul 70, într-o zonă în care râul Marna formează o buclă înainte de a se vărsa în Sena.

Locul are o istorie îndelungată, fiind cunoscut inclusiv ca teritoriu de vânătoare frecventat în trecut de regii Franței.

Deși anul exact în care a început să crească stejarul nu este cunoscut, existența sa este documentată de mai bine de 160 de ani.

În 1865, scriitorul Émile de La Bédollière îl menționa într-un ghid de călătorie dedicat regiunii Marnei și le recomanda cititorilor să facă un ocol pentru a-l admira.

Nouă ani mai târziu, istoricul local Zéphirin-Joseph Piérart atrăgea, la rândul său, atenția asupra arborelui.

Importanța stejarului era reflectată și în denumirea străzii din apropiere, cunoscută odinioară drept „Avenue du Grand Chêne”, adică Bulevardul Marelui Stejar. Numele a fost păstrat până în perioada de după cel de-Al Doilea Război Mondial.

85.000 de semnături pentru protejarea unui simbol local

Mobilizarea pentru salvarea arborelui a depășit granițele localității, petiția inițiată în sprijinul său adunând aproximativ 85.000 de semnături.

Pentru susținătorii campaniei, stejarul nu reprezintă doar un element al peisajului urban, ci și o mărturie vie a istoriei regiunii pariziene.

Suspendarea autorizației de construire a oferit un răgaz celor care încearcă să protejeze copacul, în timp ce viitorul proiectului imobiliar rămâne incert.

Cazul din Saint-Maur-des-Fossés ilustrează tensiunile care pot apărea între dezvoltarea imobiliară și conservarea patrimoniului natural în zonele urbane.