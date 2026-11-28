Solstițiul de iarnă reprezintă începutul iernii astronomice în emisfera nordică și este asociat, în numeroase țări europene, cu tradiții dedicate revenirii luminii și începuturilor noi. Obiceiurile includ aprinderea focurilor, procesiuni, cântece și ceremonii organizate în locuri cu o istorie de mii de ani.

Denumirea fenomenului provine din latinescul „solstitium”, care înseamnă „Soarele stă nemișcat”, iar momentul marchează perioada în care ziua are cea mai scurtă durată, iar noaptea este cea mai lungă din an.

Stonehenge, unul dintre cele mai cunoscute locuri pentru solstițiul de iarnă

Monumentul preistoric Stonehenge, din sudul Angliei, este una dintre principalele destinații europene pentru cei care doresc să observe solstițiul de iarnă, potrivit Euronews.

Construit în urmă cu aproximativ 4.500 de ani, ansamblul de pietre a fost amplasat astfel încât să fie aliniat cu apusul Soarelui din perioada solstițiului.

Arheologii consideră că oamenii din perioada neolitică se adunau aici pentru ceremonii și ospățuri dedicate acestui moment al anului.

Pe 22 decembrie 2026, răsăritul Soarelui la Stonehenge este programat la ora locală 8.09. Accesul va fi gratuit pentru turiștii și participanții care vor să asiste la celebrarea solstițiului.

Țările nordice sărbătoresc lumina prin parade

În Suedia, Finlanda, Danemarca și Norvegia, Ziua Sfintei Lucia – martiră creștină din secolul al IV-lea – este sărbătorită pe 13 decembrie.

Obiceiul îmbină tradiții creștine cu elemente ale folclorului nordic și simbolizează întoarcerea luminii în cele mai întunecate zile ale anului.

În Suedia sunt organizate procesiuni numite „Luciatåg”, în care participanții poartă haine albe, iar o tânără o reprezintă pe Sfânta Lucia, purtând o coroană cu lumânări.

Ceremoniile au loc în școli, biserici, primării și locuințe, iar unele procesiuni sunt transmise la televiziunea națională.

În capitala Finlandei, Helsinki, ceremonia de încoronare a Luciei și parada organizată cu această ocazie atrag anual aproximativ 30.000 de persoane.

În Norvegia, de această sărbătoare se prepară chifle tradiționale în formă de S, numite „lussekatt”, care conțin șofran. Culoarea lor galbenă simbolizează lumina și protecția împotriva răului.

Cehia și Polonia păstrează tradițiile cu măști și colinde

În Cehia și Polonia, solstițiul de iarnă este sărbătorit prin tradiția Koliada, cunoscută și sub numele de Koleda.

Obiceiul își are originile în perioada precreștină, când grupuri de tineri mergeau din casă în casă, purtând costume și măști care reprezentau capre, tauri sau spirite.

Participanții cântau colinde despre care se credea că alungă forțele rele și aduc noroc gospodăriilor.

În schimb, gazdele le ofereau dulciuri și bani, tradiție care s-a păstrat, sub diferite forme, până în prezent.

Irlanda, locul unde lumina Soarelui pătrunde într-un monument preistoric

Un alt loc spectaculos pentru observarea solstițiului de iarnă este Newgrange, un monument preistoric din comitatul Meath, Irlanda.

Construcția, ridicată în perioada neolitică, este considerată unul dintre cele mai vechi monumente orientate astronomic din lume.

În diminețile din perioada 19-23 decembrie, razele Soarelui pătrund printr-o deschidere specială, străbat un coridor de aproximativ 19 metri și luminează camera interioară.

Fenomenul durează aproximativ 17 minute și atrage numeroși vizitatori.

Accesul în interior este însă limitat. Mai puțin de 40 de persoane sunt selectate prin tragere la sorți, fiecare având posibilitatea să fie însoțită de un invitat.

Letonia, ritualul prin care oamenii lasă în urmă necazurile anului

În Letonia, solstițiul de iarnă este sărbătorit pe 21 decembrie printr-un obicei care presupune tragerea unui buștean prin gospodării sau pe străzile localităților. Participanții poartă măști, iar la final bușteanul este ars într-un foc comun.

Ritualul simbolizează renunțarea la greutățile, necazurile și ghinionul anului care se încheie, dar și alungarea spiritelor rele.

În capitala Riga, sărbătoarea are loc în centrul vechi, în apropierea Primăriei, unde sunt organizate cântece, dansuri și jocuri tradiționale.

Bușteanul este purtat pe mai multe străzi înainte de a fi ars într-un foc mare, într-o ceremonie care atrage localnici și turiști.

Dincolo de diferențele dintre obiceiuri, toate aceste tradiții au în comun simbolul revenirii luminii, deoarece, după solstițiul de iarnă, durata zilelor începe să crească treptat în emisfera nordică.