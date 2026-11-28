Inițiativa, denumită UrbanBEE, implică voluntari care monitorizează insectele și transmit observațiile cercetătorilor, contribuind astfel la colectarea unor date despre biodiversitatea orașelor, relatează Associated Press, într-un material preluat de The Independent.

În total, 510 hoteluri pentru albine au fost distribuite voluntarilor din cele două orașe sud-africane. Adăposturile sunt realizate din lemn netratat, în care au fost perforate mici orificii ce pot fi utilizate de anumite specii de albine solitare pentru cuibărit.

Albinele solitare, mai puțin cunoscute decât cele care produc miere

Proiectul se concentrează asupra albinelor solitare, care reprezintă majoritatea celor peste 20.000 de specii de albine cunoscute la nivel mondial.

Spre deosebire de albinele melifere, care trăiesc în colonii organizate, multe dintre speciile solitare își construiesc cuiburile individual, în sol, în lemn sau în tulpinile goale ale plantelor.

Africa de Sud găzduiește aproximativ 1.300 de specii de albine, majoritatea solitare, care contribuie la polenizarea plantelor sălbatice și a culturilor agricole.

Aceste insecte își pregătesc cuiburile folosind polen și nectar pentru hrănirea larvelor. Unele specii închid intrările cu noroi, frunze, fibre vegetale sau petale de flori, în timp ce altele utilizează materiale care formează o membrană subțire, asemănătoare celofanului.

Cercetătorii consideră că observarea acestor comportamente poate oferi informații importante despre prezența și diversitatea speciilor în diferite zone urbane.

Un experiment desfășurat în Africa de Sud și trei orașe europene

UrbanBEE a fost dezvoltat pornind de la un proiect desfășurat în perioada pandemiei, la care au participat 347 de locuitori din Johannesburg, sub coordonarea cercetătoarei Chevonne Reynolds, de la Universitatea Witwatersrand.

Programul extins beneficiază de finanțare prin parteneriatul Biodiversa+, susținut de Uniunea Europeană, și include studii similare în Budapesta, Torino și Viena.

Voluntarii au început să transmită fotografii săptămânale în octombrie 2025, documentând ocuparea adăposturilor și activitatea insectelor.

Prin compararea datelor colectate în orașele africane și europene, specialiștii încearcă să identifice influența climei, vegetației, dezvoltării urbane și condițiilor socioeconomice asupra diversității albinelor.

Cercetătorii urmăresc, de asemenea, să afle dacă participarea la astfel de proiecte schimbă modul în care locuitorii percep și protejează natura din jurul lor.

Voluntarii au început să își transforme grădinile pentru a atrage polenizatorii

În Johannesburg, Celia Haupt, analistă bancară și participantă la proiect, a petrecut aproximativ două luni fără să observe vreo albină în adăpostul instalat în grădina sa.

Situația s-a schimbat după ce a mutat hotelul într-un loc expus soarelui de dimineață.

Haupt și-a botezat prima albină „Yoncé”, iar monitorizarea insectelor a devenit o activitate pe care o împărtășește cu fiica sa.

O altă voluntară, Guinivere Pedro, a povestit că participarea la proiect a determinat-o să acorde mai multă atenție insectelor și vegetației din propria grădină.

După ce a mutat adăpostul într-un loc mai protejat, albinele au început să îl ocupe. La aproximativ un an de la instalare, hotelul său era aproape plin.

Pedro a plantat mai multe flori și a început să lase anumite zone ale grădinii neamenajate, pentru a favoriza biodiversitatea.

Primele observații arată diferențe între Johannesburg și Cape Town

Potrivit lui Sage Naidoo, doctorand implicat în coordonarea proiectului din Africa de Sud, observațiile preliminare indică faptul că hotelurile pentru albine au fost ocupate mai devreme în Johannesburg decât în Cape Town, oraș caracterizat de condiții mai răcoroase și mai mult vânt.

Cercetătorii au constatat și schimbări în comportamentul unor voluntari, care au început să își adapteze grădinile pentru a atrage mai mulți polenizatori.

Rezultatele sunt deocamdată preliminare, iar proiectul urmărește să dezvolte o metodă standardizată de monitorizare, care să poată fi utilizată și în alte orașe.

Pe termen lung, cercetătorii speră că datele obținute vor contribui la o mai bună înțelegere a modului în care albinele se adaptează urbanizării și schimbărilor climatice, dar și la dezvoltarea unor practici favorabile biodiversității în mediul urban.