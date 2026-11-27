Radarul este instalat pe Schloßstraße, în cartierul Steglitz, chiar lângă un centru comercial, și pozează tot ce trece mai repede decât un om la pas, potrivit Euronews. Radarul a devenit între timp viral pe rețelele sociale.

Totul a pornit de la un turn

Vinovatul indirect este „Bierpinsel”, un turn futurist din 1976, unul dintre simbolurile Berlinului, aflat la câțiva metri de stradă. Acum aproximativ două luni, o bucată din fațadă s-a desprins de la 30 de metri înălțime și a căzut pe stradă. Nimeni nu a fost rănit, dar autoritățile au închis zona.

Pentru că s-au format ambuteiaje și nici autobuzele nu mai treceau, partea de vest a străzii a fost închisă pentru mașini. Banda a rămas deschisă doar pentru autobuze, biciclete și trotinete electrice. Mulți șoferi au ignorat însă interdicția ca să scape de trafic, așa că, de săptămâna trecută, poliția a montat radarul mobil.

Doar șoferii plătesc

Pietonii și bicicliștii nu vor fi amendați de radar, dar șoferii prinși vor primi acasă o amendă de 50 de euro.

La fața locului, radarul a devenit o atracție. Unii bicicliști pedalează special mai tare ca să provoace fulgerul roșu, iar adolescenții se întrec pentru clipul perfect pe rețelele sociale. Unii șoferi se strecoară cu viteza melcului sau se ascund în spatele autobuzelor și bicicletelor ca să nu li se vadă numărul, iar alții frânează speriați după ce sunt fotografiați.

Radarul va fi scos abia după ce fațada turnului va fi pusă în siguranță. Până atunci nu se știe cât va mai funcționa.