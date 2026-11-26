Șeful diplomației române a discutat cu omologul său german, Johann Wadephul, despre necesitatea consolidării capacității de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic, atrăgând atenția asupra încălcărilor repetate ale spațiului aerian, atacurilor asupra navelor civile, acțiunilor hibride și actelor de sabotaj ale Rusiei.

În cadrul conferinței comune de presă, susținută la Berlin, Dan Neculăescu a subliniat că securitatea Mării Negre trebuie să rămână o prioritate atât pe agenda NATO, cât și pe cea a Uniunii Europene.

„Suntem statul cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina și cel mai expus incidentelor, după cum am văzut. Securitatea Mării Negre și a României este esențială pentru stabilitatea întregii Europe. De aceea am solicitat astăzi o prezență germană consistentă în România, inclusiv prin capabilități”, a precizat ministrul român de Externe.

România solicită capabilități suplimentare de apărare

Dan Neculăescu a precizat pentru presa germană că România a adoptat măsuri interne de creștere a eficienței dispozitivului de apărare și de consolidare a protecției spațiului aerian național.

Oficialul român a explicat că România se coordonează cu NATO și cu aliații săi în vederea suplimentării temporare a capabilităților de apărare, până la sosirea echipamentelor militare comandate prin diferite programe de înzestrare.

„Au fost deja mai mulți aliați care au venit în România să acorde sprijin și sunt convins că vor veni mai mulți. Chiar astăzi, am vorbit și cu ministrul Wadephul despre viitorul cooperării cu Germania, în acest sens”, a adăugat Neculăescu.

România se numără printre statele membre ale NATO care au interceptat și doborât cele mai multe drone până în prezent.

Germania, invitată să participe la centrul de securitate maritimă de la Marea Neagră

Ministrul român de Externe a invitat, de asemenea, Germania să participe la centrul de securitate maritimă pe care România îl va găzdui în cadrul strategiei Uniunii Europene pentru Marea Neagră.

Proiectul, dezvoltat cu implicarea României și Bulgariei, are ca obiective îmbunătățirea schimbului de informații, monitorizarea în timp real a situației maritime, emiterea de alerte timpurii și protejarea infrastructurii critice.

„Germania este indispensabilă în acest demers și i-am invitat pe partenerii germani să participe la acest hub”, a precizat șeful diplomației române.

Angajament comun pentru Ucraina și Republica Moldova

La rândul său, ministrul german de Externe a reafirmat solidaritatea țării sale cu România și cu celelalte state riverane Mării Negre expuse atacurilor rusești.

Johann Wadephul a amintit participarea Germaniei la misiunile de poliție aeriană din România și a evidențiat contribuțiile militare ale țării sale la securitatea flancului estic al NATO.

„Germania a înțeles gravitatea amenințării, am participat la misiunea poliției aeriene în România și începând din decembrie vom trimite 5 avioane Eurofighter în Estonia”, a declarat ministrul german.

Acesta a menționat și prezența unei brigăzi germane în Lituania, subliniind că securitatea aliaților este indivizibilă și reprezintă o responsabilitate comună europeană.

Cei doi miniștri au convenit, totodată, asupra necesității continuării sprijinului acordat Ucrainei și Republicii Moldova, precum și asupra coordonării demersurilor diplomatice în cadrul procesului de pace, astfel încât interesele României să fie luate în considerare.