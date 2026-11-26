Oficialul român susține că Uniunea Europeană trebuie să găsească formule prin care industria americană de apărare să poată participa la programele finanțate prin viitorul buget multianual al blocului comunitar.

„Avem nevoie de tehnologia americană în Europa și, din perspectiva mea, trebuie să identificăm modalități de colaborare și de consolidare a prezenței americane”, a declarat Ștefan-Radu Oprea pentru POLITICO.

Declarația vine în contextul dezbaterilor privind orientarea viitoarelor investiții europene în apărare: dezvoltarea cu prioritate a propriei industrii sau menținerea accesului la tehnologii și echipamente produse de state din afara Uniunii Europene. În timp ce Franța susține o politică de achiziții centrată pe producătorii europeni, România și Polonia se pronunță pentru o participare mai largă a partenerilor externi.

Publicația amintește că programul SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, limitează la 35% ponderea costurilor componentelor provenite din afara Uniunii Europene. României i-au revenit 16,7 miliarde de euro prin acest mecanism, una dintre cele mai importante alocări din cadrul programului.

Discuțiile vizează și viitorul buget european pentru perioada 2028-2034, care include peste 100 de miliarde de euro destinate apărării și sectorului spațial, precum și revizuirea regulilor privind achizițiile publice din domeniul militar.

În opinia ministrului român, companiile americane ar trebui să aibă acces la aceste finanțări, având în vedere nivelul tehnologic al echipamentelor pe care le produc. „Au cea mai bună tehnologie și ar fi păcat ca europenii să nu aibă acces la ea”, a afirmat Oprea.

Prezența militară americană, o prioritate pentru România

Un alt subiect abordat în interviu a fost consolidarea prezenței militare a Statelor Unite în România. În prezent, aproximativ 1.000 de militari americani sunt dislocați pe teritoriul țării, însă Bucureștiul își dorește suplimentarea efectivelor.

Ministrul Apărării a precizat că a discutat această posibilitate în cursul lunii noiembrie cu subsecretarul american al Apărării pentru Politici, Elbridge Colby. România a avansat inclusiv varianta participării la costurile menținerii trupelor americane.

„Prezența Statelor Unite, în special pentru România, este importantă”, a subliniat Ștefan-Radu Oprea, făcând referire la provocările de securitate din regiunea Mării Negre.

Potrivit datelor prezentate de ministru, cel puțin 570 de nave au fost atacate în Marea Neagră în acest an. Totodată, în apropierea frontierelor României au fost înregistrate, de la începutul anului, 118 incidente implicând drone și mine marine, iar aeronavele militare românești au fost ridicate de la sol de 96 de ori.

În aceste condiții, România a solicitat aliaților NATO capabilități suplimentare, inclusiv sisteme de combatere a dronelor. O parte dintre echipamentele solicitate nu au fost însă livrate până în prezent.

România, Bulgaria și Turcia își coordonează măsurile de securitate la Marea Neagră

Pentru consolidarea supravegherii maritime, România și Bulgaria pregătesc lansarea unui hub regional susținut financiar de Uniunea Europeană. Potrivit ministrului Apărării, proiectul ar urma să devină operațional cel târziu la începutul anului viitor. Comisia Europeană a anunțat o contribuție de 50 de milioane de euro pentru această inițiativă.

Ministrul a atras atenția și asupra implicațiilor economice ale insecurității din Marea Neagră, subliniind necesitatea reluării traficului comercial maritim. Blocarea porturilor ucrainene ar putea afecta inclusiv exporturile de cereale ale Ucrainei și capacitatea economiei acestei țări de a rezista în condițiile războiului.