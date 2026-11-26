Pe 25 noiembrie 2026, cu ocazia vizitei Vicepreședintei Confindustria pentru Export și Atragerea Investițiilor, Barbara Cimmino, Confindustria Romania a organizat, la Reședința Ambasadoarei Italiei la București, o masă rotundă dedicată activității și oportunităților de dezvoltare ale companiilor italiene din România, cu scopul de a consolida relațiile economice dintre cele două țări.

A fost un moment de dialog direct pentru a împărtăși experiențe, necesitati și perspective, pentru a analiza în profunzime oportunitățile și dificultățile cu care se confruntă întreprinzătorii pe piața locală și pentru a reflecta asupra modului în care pot fi consolidate și mai mult relațiile economice dintre Italia și România.

Pe lângă Vicepreședinta Barbara Cimmino, la întâlnire au participat E.S. Laura Aghilarre, Ambasadoarea Italiei în România, Alessandra Capobianco, Director al Biroului ICE de la București, Patrizio dei Tos, Președinte Confindustria Est Europa, și Andrea Allocco, Președinte Confindustria Romania și Vicepreședinte al Federației F.P.I.A.R., într-un dialog menit să consolideze relația dintre companii și instituții și să identifice noi modalități de a sprijini și dezvolta prezența italiană în România.

La lucrări au fost de asemenea prezenți: Giulio Bertola, Președinte al Federației F.P.I.A.R. și Prim Vicepreședinte Confindustria Est Europa, Nunziante Coraggio, Președinte Confindustria Bulgaria, Francesca Pasquarelli, Responsabil Afaceri Internaționale Confindustria și Irena Brajovic, Director Confindustria Est Europa.

Întâlnirea a reunit reprezentanți ai companiilor și ai instituțiilor pentru a analiza în profunzime oportunitățile de dezvoltare ale companiilor italiene prezente pe piața românească, facilitând un dialog direct despre experiențele, nevoile și perspectivele întreprinzătorilor italieni în România.

Inițiativa a reprezentat o ocazie de a pune în valoare rolul companiilor italiene din România și de a consolida relațiile economice bilaterale, într-o perspectivă de colaborare din ce în ce mai strânsă între Italia și zona est europeană.

București a reprezentat a doua etapă a turneului Vicepreședintei Confindustria pentru Export și Atragerea Investițiilor, Barbara Cimmino, în cadrul reprezentanțele internaționale Confindustria Est Europa, care a debutat in Ungaria, continuă astăzi în Bulgaria, la Sofia și mâine în Polonia, la Varșovia.

Biroul de Presa Confindustria Romania