OLX Group, lider global în anunțuri online, cu aproape 60 de milioane de anunțuri zilnice în șapte piețe[1] și parte a grupului Prosus, a raportat rezultate financiare solide pentru primele șase luni ale anului fiscal, încheiate la 30 septembrie 2026.

Veniturile au crescut cu 23% (13%) [2] față de anul anterior, la 584 de milioane USD, de la 473 de milioane USD în primul semestru al anului fiscal 2026.

față de anul anterior, la 584 de milioane USD, de la 473 de milioane USD în primul semestru al anului fiscal 2026. EBITDA ajustată a crescut cu 30% (21%), la 300 de milioane USD, iar marja a urcat cu două puncte procentuale, la 51%, în condițiile în care compania a continuat să investească în AI.

Categoriile principale, Auto, Imobiliare și Locuri de Muncă, generează acum 75% din venituri și 82% din EBITDA ajustată.

Christian Gisy, CEO OLX Group, a declarat: „În mod tradițional, modelul anunțurilor online se oprea la anunț: platforma făcea legătura dintre vânzător și cumpărător, iar tranzacția se încheia în altă parte. În următoarea etapă de creștere, OLX va acoperi întregul parcurs, de la căutare până la tranzacție, cu instrumente bazate pe inteligența artificială care găsesc ofertele potrivite, negociază și duc la capăt tot mai multe tranzacții, atât pentru cumpărători, cât și pentru vânzători. Însă oamenii aleg să meargă până la capăt doar cu o platformă în care au încredere. Iar încrederea pe care am câștigat-o în douăzeci de ani este ceva ce avem grijă să păstrăm în tot ce construim. Această abordare dă deja rezultate, vizibile în succesul clienților noștri și în creșterea marjelor.”

Progrese în implementarea strategiei

Creșterea a fost susținută de categoriile Auto, Imobiliare și Locuri de muncă, semn al valorii pe care OLX o aduce clienților săi. Inteligența artificială amplifică aceste avantaje, îmbunătățind atât produsele OLX din fiecare categorie, cât și modul în care sunt conduse afacerile.

Auto: agenți de inteligență artificială pentru ambele părți ale tranzacției

Veniturile din categoria Auto au crescut cu 46% (17%[3]), datorită AutoIQ, soluția pentru dealeri bazată pe agenți de inteligență artificială, disponibilă acum în Polonia și Portugalia, dar și altor instrumente dedicate dealerilor. Programul-pilot Dealer Financing din Polonia se extinde în Portugalia, astfel încât monetizarea în relația cu dealerii depășește anunțul propriu-zis și acoperă gestionarea stocurilor, conversia lead-urilor și finanțarea.

Platformele Auto ale OLX își extind acoperirea dincolo de granițe prin prin acces la oferta de mașini din alte piețe : dealerii din Polonia au acum acces la stocul La Centrale din Franța.

În primul său semestru complet ca parte a OLX, La Centrale a avut rezultate net superioare pieței franceze de autoturisme rulate, beneficiind de instrumentele de inteligență artificială ale OLX, precum Ad2Video și integrarea cu WhatsApp, dar și de datele și instrumentele dedicate dealerilor.

Imobiliare: prețuri în funcție de valoare și anunțuri mai inteligente

Veniturile din categoria Imobiliare au crescut cu 17% (26%). În aprilie, Otodom a lansat în Polonia Portfolio Value-Based Pricing, un model prin care agențiile plătesc în funcție de valoarea portofoliului, nu pentru fiecare anunț în parte. Astfel, clienții au costuri mai previzibile, trecând de la plata per anunț la plata raportată la valoarea portofoliului de proprietăți. Investițiile în instrumente pentru vânzători, în clasamentul agenților și în produse pentru cei care caută o locuință vor aduce valoare suplimentară clienților, utilizatorilor și companiei.

Inteligență artificială care ajută oamenii să se angajeze

În primul semestru al anului fiscal, veniturile din categoria Locuri de Muncă au crescut cu 11% (13%). Matchmaking, funcționalitatea bazată pe inteligență artificială, este cel mai important serviciu plătit pentru angajatori de pe platformă: în 63% dintre cazuri, candidații interacționează cu anunțul în primele cinci minute după ce le este recomandat. Pe baza acestor rezultate, OLX vrea să îmbunătățească în continuare calitatea candidaților, iar în a doua jumătate a anului fiscal 2027 va lansa o ofertă mai specializată pentru pozițiile white-collar. Astfel, angajatorii vor obține mai mult din investiția în recrutare, iar OLX va putea ajunge la mai mulți clienți.

România își extinde oferta de soluții bazate pe inteligență artificială în toate categoriile

Autovit.ro a introdus videoclipurile instant pentru anunțuri, care îi ajută pe dealeri să își pună în valoare mașinile în formatul preferat tot mai des de utilizatori. Pentru o comunicare mai rapidă cu dealerii, platforma a integrat WhatsApp, iar răspunsurile automate gestionează mesajele primite: 1 din 4 conversații este preluată automat de inteligența artificială.

Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România conform BRAT, și-a extins gama de produse cu Smart Video, care transformă fotografiile proprietăților în clipuri video atractive, și cu GeoBoost, o nouă promovare care îți duce anunțul dincolo de locația proprietății tale, direct în fața persoanelor care caută în zone apropiate, la reînnoirea automată a serviciilor cu valoare adăugată, pentru promovarea mai simplă a anunțurilor. Barometrul de prețuri, lansat în august 2026, oferă celor care caută o locuință estimări informate ale valorii proprietăților, atât pentru vânzări pe piața secundară, cât și pentru închirieri.

OLX Locuri de Muncă România și-a consolidat poziția pe segmentul pozițiilor blue-collar și grey-collar și a început extinderea către white-collar, cu accent pe posturile entry level și mid. Anunțurile de angajare primesc cu 74% mai multe aplicări față de anul trecut, iar OLX Locuri de Muncă a dezvoltat instrumente care îi ajută pe angajatori să simplifice procesul de recrutare, să ajungă mai repede la candidații potriviți și să reducă timpul de selecție.

Inovație de top în inteligența artificială

OLX continuă să implementeze inteligența artificială la scară largă, cu rezultate măsurabile pentru clienți. Ad2Video este folosit de 87% dintre dealerii auto cu pachete premium, iar în cazul funcționalității de matchmaking pentru locuri de muncă, 63% dintre angajatori interacționează pozitiv în primele cinci minute. OLX a lansat și DealFinder, un asistent conversațional care a debutat în categoria Bunuri și se va extinde în zona Imobiliare. Rulând pe WhatsApp, funcționează ca un agent personal pentru fiecare utilizator, folosind căutarea după imagine și voce pentru a găsi cele mai bune oferte și automatizând fiecare etapă, de la descoperire până la negociere.

OLX are acum peste 100 de cazuri de utilizare active și 6.500 de agenți interni implementați. Datele verticale proprii, de la istoricul tranzacțiilor până la anunțurile private în timp real, oferă capabilităților sale de inteligență artificială o fundație pe care platformele generaliste nu o pot reproduce.

Pe măsură ce introduce tot mai mulți agenți de inteligență artificială în produsele sale, OLX caută soluții la problemele care contează cel mai mult pentru utilizatori: să își poată da acordul, să înțeleagă de ce li se recomandă un anumit anunț, să fie protejați atunci când ceva nu merge bine și să aibă control asupra propriilor date. Platformele OLX rămân sursa de informații de încredere pe care oamenii se bazează atunci când au de luat decizii importante.

Despre OLX Group

OLX este un lider global al marketplace-urilor digitale, care construiește platforme bazate nativ pe inteligență artificială, în care oamenii au încredere, și deservește lunar milioane de persoane, profesioniști și companii din Europa și Africa de Sud. Valorificând amploarea operațiunilor și inovația în inteligența artificială din cadrul brandurilor sale de încredere, OLX îi ajută pe oameni să vândă și să cumpere mașini, să găsească o locuință, să își găsească un loc de muncă, să cumpere și să vândă bunuri pentru casă și multe altele. OLX Group reprezintă divizia de anunțuri online a Prosus, companie globală de tehnologie aflată în spatele unor branduri de top în e-commerce lifestyle din America Latină, Europa și India. Pentru mai multe informații despre OLX, accesați www.olxgroup.com.

[1] OLX este prezent în Polonia, România, Bulgaria, Portugalia, Franța, Africa de Sud și Ucraina.

[2] Procentele de creștere din paranteze sunt calculate în moneda locală și exclud impactul achizițiilor și vânzărilor de companii (M&A), cu excepția cazurilor în care se precizează altfel.

[3] Exclude La Centrale, achiziționată în noiembrie 2026, după încheierea primului semestru al anului fiscal 2026.