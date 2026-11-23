Țiriac Auto a fost desemnat Dealer of the Year 2026, iar retrospectiva prezentată în cadrul Galei indică accelerarea interesului pentru mașinile electrificate și schimbarea criteriilor de achiziție.

Autovit.ro, cea mai mare platformă auto din România, a organizat ediția din 2026 a Galei Autovit.ro, eveniment care a reunit peste 300 de reprezentanți ai industriei auto din toată țara, de la dealeri și importatori la parteneri strategici, jurnaliști și experți. Gala a adus în prim-plan principalele evoluții ale pieței din ultimele 10 luni, schimbările în comportamentul cumpărătorilor și tendințele care conturează viitorul mobilității, fiind totodată un moment de recunoaștere a performanțelor partenerilor din ecosistemul auto.

Performanța industriei auto, premiată la Gala Autovit.ro

Unul dintre momentele centrale ale serii a fost ceremonia de premiere, prin care Autovit.ro a recunoscut performanțele partenerilor în categorii care reflectă dezvoltarea businessului, vizibilitatea, performanța comercială, utilizarea platformei și relația cu utilizatorii.

În cadrul ediției din 2026 au fost acordate următoarele distincții:

Best New Entry: Prestige Motors International

Prestige Motors International Growth Leader: Autodel

Autodel Most Visible Dealer: Star Auto

Star Auto Best Performing Seller: Țiriac Auto

Țiriac Auto Best Use of Platform: Auto Rulate Leasing

Auto Rulate Leasing New Cars Dealer: Exclusiv Auto

Exclusiv Auto Green Dealer: Luxury Motor

Luxury Motor Customer Excellence: Auto Rulate Leasing

Auto Rulate Leasing Most Loyal Dealer: Țiriac Auto

Titlul „Dealer of the Year” a fost acordat companiei Țiriac Auto, urmată de Auto Rulate Leasing, pe locul al doilea, și Star Auto, pe locul al treilea.

„Această industrie înseamnă mult mai mult decât simpla conectare a cumpărătorilor cu vânzătorii și mult mai mult decât o simplă livrare de bunuri. Privind spre România și spre evoluția din ultimele 12 luni, vedem că nu doar vindeți mașini, ci transformați visurile auto în realitate. Vă asigurați că părinții cumpără o mașină sigură pentru copilul lor care tocmai și-a luat permisul de conducere. Vă asigurați că oamenii ajung la destinație la timp, fie că este vorba despre jobul visurilor, o vacanță mult dorită sau o simplă sesiune de cumpărături. Transformarea acestor visuri auto în realitate este însăși misiunea Autovit.ro pe piața din România.”, a declarat Agniezska Czajka, Vice President Motors Professionals Europe, OLX Group.

Viitorul mobilității, în dialog cu industria

Datele care au conturat retrospectiva anului au oferit punctul de plecare pentru o perspectivă mai amplă asupra direcției în care se îndreaptă piața. Agenda Galei a inclus panelul „Viitorul Mobilității: Tendințe, realități și ce urmează”, moderat de jurnalistul Adrian Mitrea, alături de Bogdan Florea, Managing Director Porsche România, Nicoleta Gerea, Branch Office General Manager Suzuki Romania și Ionuț Muntean, Director Executiv DEKRA România. Discuția a abordat transformările industriei și tendințele care vor influența mobilitatea în perioada următoare.

Panelul a adus în discuție o industrie auto aflată într-o perioadă de reașezare, în care presiunea asupra costurilor, evoluția electrificării și noile așteptări ale consumatorilor schimbă atât modelele de business, cât și relația cu cumpărătorii. Alegerea unei mașini ține astăzi de un ansamblu mai larg de factori, în care tehnologia, finanțarea, disponibilitatea și serviciile asociate automobilului cântăresc tot mai mult în decizia finală.

163 de milioane de vizualizări și 1,29 milioane de contactări pe Autovit.ro

Retrospectiva prezentată în cadrul Galei arată o piață în care mașinile electrificate câștigă teren, în ciuda scăderii generale a înmatriculărilor. Creșterile sunt vizibile atât la autoturismele noi, cât și la cele rulate, iar tendința se reflectă și în comportamentul utilizatorilor Autovit.ro: ponderea cererii pentru mașinile electrice aproape s-a dublat față de 2025, ajungând la 4,6% în 2026, iar cea pentru hibridele plug-in a crescut cu un procent, până la 5,5%. În același timp, ponderea dieselului continuă să scadă, însă motorizarea rămâne totuși cea mai căutată.

„În 2026, piața auto a continuat să evolueze într-un context dificil, demonstrând însă reziliență și o capacitate puternică de adaptare. Interesul clienților s-a menținut la un nivel ridicat, reflectat în cele peste 163 de milioane de vizualizări ale anunțurilor înregistrate pe Autovit.ro. Pentru a răspunde acestei dinamici, continuăm să dezvoltăm platforma astfel încât interacțiunea dintre cumpărători și vânzători să fie cât mai simplă și eficientă. De exemplu, funcția de Răspunsuri Automate cu ajutorul inteligenței artificiale, lansată anul acesta, preia deja 1 din 4 conversații de pe platformă, pentru ca cei interesați să afle mai multe detalii despre un anunț și să primească răspuns chiar și în afara orelor de lucru ale clienților noștri vânzători profesioniști.”, a declarat Sorin Bălan, Director Comercial Autovit.ro.

Platforma a atras 11,18 milioane de utilizatori în perioada analizată, Bucureștiul reprezentând principala regiune, cu 33,57% din utilizatori, urmat de Ilfov, cu 11,79%, Cluj, cu 10,43%, și Timiș, cu 9,45%.

Interesul utilizatorilor nu s-a oprit la vizualizări, ci s-a transformat în acțiune: cele aproape 1.3 milioane de contactări prin mesaje și apeluri arată că cele peste 163 de milioane de vizualizări au însemnat intenție reală de achiziție, nu simplă navigare. În același timp, creșterea cererii pentru mașinile electrificate, însoțită de o ofertă mai restrânsă de modele electrice disponibile, indică o piață în care alternativele electrice sunt tot mai căutate.

Momentul special al serii: Cristina Neagu, Legenda Handbalului

Un moment special al serii a fost prezența Cristinei Neagu, Legenda Handbalului, care a vorbit despre pasiunea pentru mașini, despre adaptarea la schimbare și despre importanța muncii și a disciplinei în performanță.

„Schimbările și incertitudinile fac parte din viața noastră, din carierele noastre și inevitabil se vor întâmpla. Depinde doar de noi cum reacționăm la ele. Poate ne putem speria la început, însă dacă privim lucrurile obiectiv și încercăm să învățăm lucruri noi vom progresa. Dacă, însă, alegem să nu ne adaptăm, riscăm să fim lăsați în urmă.” a declarat Cristina Neagu, de patru ori desemnată „Cea mai bună jucătoare de handbal a lumii” de Federația Internațională de Handbal (IHF).

De la retrospectiva pieței din 2026 și noile tendințe de mobilitate până la recunoașterea performanțelor din industrie, Gala Autovit.ro a adus în prim-plan principalele evoluții ale pieței și a consolidat rolul evenimentului ca spațiu de întâlnire, recunoaștere și dialog pentru actorii care contribuie la transformarea sectorului auto românesc.

Despre Autovit.ro

Autovit.ro este cea mai mare platformă online din România destinată vânzării și cumpărării de mașini noi și second-hand, cu peste 7,5 milioane vizite lunare și peste 1.000 de dealeri auto care folosesc serviciile companiei. Potrivit unui studiu Unlock Market Research, 78% dintre românii interesați de domeniul auto au folosit Autovit.ro cel puțin o dată pentru a vinde sau a cumpăra o mașină.

Aparținând OLX Group și cu o experiență de 25 de ani pe piața din România, Autovit.ro consolidează relațiile între vânzători și cumpărători și oferă acces la informații de încredere și consultanță asupra vânzărilor de autoturisme, camioane, autoutilitare, motociclete, utilaje de construcții, mașini agricole și piese auto second-hand.