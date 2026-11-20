Fermierii aruncă de obicei frunzele de ananas după ce culeg fructul. Un constructor auto japonez a găsit o altă întrebuințare pentru frunze de ananas. A făcut din ele panouri de caroserie care arată aproape ca cele din fibră de carbon, potrivit Autoblog. Prima piesă este capota unei mașini sport.

Cum se face capota din ananas

Frunzele sunt prelucrate până devin fire plate. Firele sunt țesute într-o pânză deasă, asemănătoare cu cea din fibră de carbon. Pânza este apoi modelată cu o rășină, care îi dă formă și rezistență. Rezultatul este un plastic întărit cu fibre naturale. Primele care l-ar putea folosi sunt echipele de curse, unde se caută mereu materiale rezistente și ieftine. Nu s-a anunțat însă la ce competiție va fi folosită capota.

De ce ar fi o comoară

Materia primă se găsește din belșug: potrivit datelor Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), în fiecare an se aruncă aproximativ 50 de milioane de tone de frunze de ananas. Fibrele ar putea fi astfel ieftine. Materialul rezistă bine la tracțiune, important pentru o piesă de caroserie. Nu se știe însă cât cântărește, iar greutatea contează enorm la o mașină de curse.

Capota este expusă la Tokyo, la târgul de materiale avansate SAMPE Japan, între 18 și 20 noiembrie.

Proiectul aparține constructorului japonez Nissan și unei firme din Okinawa specializate în materiale biodegradabile, iar prima piesă e capota modelului GT-R R35.

Producătorul spune că, în testele interne, materialul s-a dovedit mai rezistent decât cel din in, dar nu a publicat date care să poată fi verificate independent.

Inul a ajuns deja în curse

Fibrele din plante nu sunt o noutate în motorsport. BMW, Porsche și McLaren au folosit deja materiale întărite cu fibre de in. La Porsche, materia primă pentru ușile și eleronul unei mașini de curse din fibre de in a necesitat cu 75% mai puțină energie decât fibra de carbon.

Astfel de materiale ar putea fi și mai sigure la accidente, pentru că se sparg în mai puține bucăți tăioase. Pentru fibra de ananas, acest lucru trebuie însă dovedit.