Un fost muncitor și-a construit de la zero un Bugatti de milioane, cu doar 6.000 de euro

Un Bugatti Type 35 original poate valora milioane de euro. Jean-Louis Haller, un fost cazangiu din Franța, și-a construit unul cu numai 6.000 de euro, relatează Autoblog.

Nu e o machetă, ci o replică în mărime naturală a celebrei mașini de curse din anii ‘20, făcută practic de la zero.

Haller locuiește în Husseren-Wesserling, în Alsacia, și este specializat în prelucrarea metalelor. A lucrat șapte ani și peste 3.000 de ore la mașină. Nu a pornit de la un șasiu sau de la o caroserie de restaurat, ci doar de la desene tehnice, materiale, scule și o pasiune pe care o are din adolescență.

O pasiune născută printre mașinile fraților Schlumpf

Povestea a început cu multe decenii în urmă, când Haller mergea cu prietenii în halele fabricii Schlumpf din Malmerspach. Acolo a descoperit o colecție uimitoare de mașini de epocă, unele dintre ele ajunse apoi în celebra colecție de la Mulhouse.

Frații Schlumpf, industriași din domeniul textil, au cumpărat în 1957 o fabrică de lână dezafectată din Mulhouse ca să-și facă propriul muzeu auto. Fritz Schlumpf era obsedat de Bugatti și voia cea mai mare colecție a mărcii. Astăzi, colecția se află în muzeul național Cité de l’Automobile din Mulhouse.

După ce s-a calificat în prelucrarea metalelor, Haller a devenit profesor la Mulhouse. Proiectul a prins contur pe la 70 de ani, când soția lui, Léocadie, i-a dăruit de Crăciun manualul „Bugatti Type 35 Owners’ Workshop Manual”, plin de fotografii, scheme și desene tehnice.

Totul făcut de mână, cu un motor Volvo

Haller nu avea nici măcar un șurub original de Type 35, așa că a trebuit să construiască totul, începând cu șasiul. L-au ajutat prieteni, meșteri, foști elevi și pasionați cunoscuți prin asociația internațională a prietenilor muzeului auto din Mulhouse.

Butucii roților, jantele, aripioarele de răcire și amortizoarele cu fricțiune au cerut numeroase încercări, la fel și coada ascuțită în care stă rezervorul. Bușonul radiatorului, care pe original avea un indicator de temperatură, a fost înlocuit cu o mică nivelă cu bulă. Pentru motor, Haller a ales un propulsor Volvo, destul de compact cât să încapă sub capota lungă și îngustă.

Originalul a debutat pe 3 august 1924, iar Bugatti a construit aproximativ 340 de exemplare. Type 35 a câștigat cursa Targa Florio din Sicilia cinci ani la rând, între 1925 și 1929.

Un Bugatti care nu va circula pe drum

Mașina nu e încă gata. Haller mai caută nuanța exactă de „albastru Franța” a Bugatti-urilor de epocă și speră să termine în aproximativ un an și jumătate. Replica nu va fi omologată pentru drumurile publice, dar asta nu îl deranjează: vrea doar să îl poată porni, să îl admire la lumina soarelui și să îl întrețină. Ca să se apropie de sunetul motorului cu opt cilindri al originalului, plănuiește să modifice evacuarea.