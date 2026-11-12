Prima pagină » Life-Entertaiment » Noul campion mondial din Formula 1 are o pasiune neașteptată legată de gastronomie. El și-a modificat mașina pentru plăcerea sa

Noul campion mondial din Formula 1 are o pasiune neașteptată legată de gastronomie. El și-a modificat mașina pentru plăcerea sa

Kimi Antonelli, noul campion mondial din Formula 1, are o pasiune neașteptată legată de gastronomie. El și-a modificat mașina personală pentru a-și satisface plăcerea. Dezvăluirea a atras atenția unui primar important din Italia care i-a făcut o propunere lui Antonelli.
Noul campion mondial din Formula 1 are o pasiune neașteptată legată de gastronomie. El și-a modificat mașina pentru plăcerea sa
Petru Mazilu
12 nov. 2026, 06:20, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Kimi Antonelli, noul campion mondial de Formula 1, este îndrăgostit de tiramisu. Lui îi place atât de mult celebrul desert italian originar din Treviso, încât a găsit o modalitate de a-l savura inclusiv în timpul călătoriilor.

Tânărul pilot și-a personalizat mașina de teren cu o măsuță specială, pe care să-și poată așeza desertul preferat.

Detaliul a fost remarcat de primarul orașului Treviso, Mario Conte, care a vorbit despre pasiunea pilotului într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Edilul l-a invitat pe Kimi Antonelli să viziteze Treviso, orașul din care se spune că provine celebrul desert. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

Două secvențe importante din Justiție în care Nicușor Dan a mințit sau s-a contrazis: Listele negre ale jurnaliștilor și dosarele judecătorilor care acuză abuzuri
G4Media
Dan Șucu, la inaugurarea noii baze: „NU există echipă în România mai respectată decât Rapid!” » Cât îl costă energia electrică pentru o zi la Ștefănești
GSP.ro
Apariția surpriză a lui George Simion, la Digi24. Interviul nu a fost anunțat nici pe pagina AUR, nici promovat de televiziune. E prima dată după Prezidențiale când Simion apare la Digi24, post cu care a intrat în conflict în repetate rânduri, inclusiv în alegeri
Gandul
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6 ore la UPU și primise o rețetă
Cancan
FOTO. Direct din saună! Imagini hot cu Laila Hasanovic după zvonurile că s-a despărțit de Jannik Sinner
Prosport
Guvernul pregătește mica ciupeală la taxele pe 2027. PSD insistă cu reducerea TVA la alimente de la 11% la 9%
Libertatea
Pensia încasată de Rică Răducanu la 80 de ani. Ce sumă infimă îi plătește statul român fostului portar de la Rapid?
CSID
Mașina Zilei: Seat Leon 2.0 diesel din 2015, compacta spaniolă pentru drumuri lungi. Ce dotări oferă, și la ce să fii atent?
Promotor