Noul campion mondial din Formula 1 are o pasiune neașteptată legată de gastronomie. El și-a modificat mașina pentru plăcerea sa

Kimi Antonelli, noul campion mondial de Formula 1, este îndrăgostit de tiramisu. Lui îi place atât de mult celebrul desert italian originar din Treviso, încât a găsit o modalitate de a-l savura inclusiv în timpul călătoriilor.

Tânărul pilot și-a personalizat mașina de teren cu o măsuță specială, pe care să-și poată așeza desertul preferat.

Detaliul a fost remarcat de primarul orașului Treviso, Mario Conte, care a vorbit despre pasiunea pilotului într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

Edilul l-a invitat pe Kimi Antonelli să viziteze Treviso, orașul din care se spune că provine celebrul desert. Continuarea pe Mediafax Italia.