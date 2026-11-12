O instanță a decis reangajarea unei femei care a lucrat 20 de ani pentru o companie. Motivul: concedierea a fost anunțată prin mesaj vocal

O angajată din Italia, care a lucrat aproape 20 de ani în cadrul unei companii, va fi reangajată deoarece a fost concediată printr-un mesaj vocal trimis pe WhatsApp.

Tribunalul din Grosseto, Italia, a stabilit că decizia angajatorului nu respectă prevederile legale, întrucât concedierea nu a fost comunicată în scris. De asemenea, compania trebuie să îi plătească despăgubiri pentru perioada cuprinsă între concediere și revenirea efectivă în funcție.

Femeia era angajată cu contract pe perioadă nedeterminată, cu normă parțială, încă din 2006.

Experții avertizează că nu orice concediere anunțată prin intermediul unei rețele online este ilegală. Continuarea pe Mediafax Italia.