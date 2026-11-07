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Un militar și-a atacat soția cu un cuțit. Ștefan Radu Oprea: „Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă”/Ofițerul este cercetat pentru tentativă de omor

Ministrul Apărării, Radu Oprea, reacționează după ce o femeie a fost atacată cu un cuțit la Caracal, presupusul agresor fiind soțul său, cadru militar activ.
Un militar și-a atacat soția cu un cuțit. Ștefan Radu Oprea: „Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă”/Ofițerul este cercetat pentru tentativă de omor
Sursa foto: Alexandra Pandrea/GMN/Mediafax Foto
Andreea Tobias
07 nov. 2026, 15:10, Social
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UPDATE ora 15:10 – Ministerul Apărării confirmă că  ofițerul este cercetat pentru tentativă de omor

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că bărbatul suspectat că și-a agresat soția, în vârstă de 34 de ani, în seara de 6 noiembrie, la Caracal, este subofițer în cadrul Batalionului 22 Infanterie. Potrivit instituției, femeia a primit îngrijiri medicale, iar starea sa este în prezent stabilă. Militarul a fost identificat de polițiști la scurt timp după incident și se află în custodia autorităților, cazul fiind investigat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București, pentru tentativă de omor.

MApN condamnă ferm violența domestică și precizează că unitatea militară din care face parte suspectul colaborează cu anchetatorii, urmând să ia măsurile administrative prevăzute de lege. Ministerul subliniază că asemenea comportamente sunt incompatibile cu statutul de militar și că nicio formă de violență nu poate fi tolerată, indiferent de funcția persoanei implicate.

Știre inițială:

Oficialul condamnă violența și anunță că a cerut verificarea responsabilităților instituției și cooperarea cu organele judiciare.

„Sunt profund revoltat de cazul de violență extremă petrecut la Caracal, unde o femeie a fost atacată cu un cuțit de soțul său, cadru militar activ.

Condamn fără echivoc orice formă de violență împotriva femeilor. Faptul că persoana suspectată de această agresiune este militar face situația cu atât mai gravă. Uniforma militară presupune responsabilitate, disciplină și respect față de viața și demnitatea umană. Violența nu are nicio justificare și nu poate fi tolerată în Armata României.

Am solicitat verificarea tuturor aspectelor care țin de responsabilitatea instituției noastre și cooperarea deplină cu organele judiciare, pentru clarificarea circumstanțelor în care s-a produs acest act de violență.

Dincolo de acest caz, avem cu toții obligația să tratăm cu maximă seriozitate fenomenul violenței domestice. Semnalele de alarmă nu trebuie ignorate, iar protejarea victimelor trebuie să fie o prioritate reală pentru toate instituțiile statului.

Îmi exprim solidaritatea cu victima și îi doresc însănătoșire grabnică. Nicio femeie nu trebuie să trăiască în teamă, iar nicio funcție, profesie sau uniformă nu poate constitui un scut în fața legii”, este mesajul transmis de Oprea.

 

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