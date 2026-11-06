Femeie înjunghiată în stradă, la Caracal, de un bărbat împotriva căruia obținuse ordin de protecție

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, în jurul orei 18:20, cu privire la faptul că o femeie ar fi fost înjunghiată de un bărbat, la intersecția străzilor Mărului și Rahovei din Caracal.

La fața locului au fost mobilizate toate echipajele disponibile din cadrul Poliției Municipiului Caracal, fiind demarate activități pentru identificarea și depistarea persoanei bănuite de comiterea faptei.

În urma verificărilor, polițiștii au identificat victima, o femeie de 34 de ani din Caracal, precum și persoana bănuită, un bărbat de 44 de ani din aceeași localitate. Acesta a fost depistat la scurt timp și se află în custodia polițiștilor.

Femeia obținuse un ordin de protecție, dar retrăsese plângerea

Potrivit polițiștilor, femeia mai sesizase Poliția Municipiului Caracal, la data de 4 octombrie 2026. Aceasta a reclamat că bărbatul ar fi amenințat-o cu acte de violență, după ce s-ar fi deplasat la domiciliul acesteia.

În urma completării formularului de evaluare a riscului, polițiștii au constatat existența unui risc iminent și au emis un ordin de protecție provizoriu. Victima a refuzat însă montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

În cauză a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de amenințare.

Ulterior, la 8 octombrie, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție pentru o perioadă de două luni, fără monitorizare electronică.

La 2 noiembrie, femeia s-a prezentat la sediul Poliției Municipiului Caracal și și-a retras plângerea formulată anterior pentru infracțiunea de amenințare.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul și dispunerea măsurilor legale.